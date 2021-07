Ozzy Osbourne: Επετειακή επανέκδοση για τα 30 χρόνια του «No More Tears»

Σπάνια κομμάτια που δεν ήταν διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή θα περιλαμβάνει η επετειακή επανέκδοση του «No More Tears».

Η συμπλήρωση των 30 ετών από την κυκλοφορία του έκτου σόλο άλμπουμ του Ozzy Osbourne, του τέσσερις φορές πλατινένιου «No More Tears», θα γιορταστεί με ένα εκτεταμένο ψηφιακό audio album που θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music στις 17 Σεπτεμβρίου.

Θα είναι επιπλέον διαθέσιμο σε φυσικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων δύο ειδικών εκδόσεων βινυλίου: Μια έκδοση με διπλό μαύρο LP βινύλιο ή δύο LP βινύλια σε κίτρινο και κόκκινο χρώμα με ένα ειδικά δημιουργημένο ένθετο.

Το «No More Tears» πρότεινε τέσσερα singles που ανέβηκαν στο Top 10 του Rock Tracks Chart στο Billboard: Τα «Mama, I’m Coming Home» (#2), «Road To Nowhere» (#3), «Time After Time» (#6) και το ομότιτλο «No More Tears» (#10). Επιπλέον το «I Don’t Want To Change The World» χάρισε στον Ozzy Osbourne το πρώτο του βραβείο Grammy με τη live εκτέλεση του τραγουδιού.

Το «No More Tears» παραμένει ένα κλασικό άλμπουμ του Ozzy Osbourne. Το Loudwire το κατέταξε στο No. 22 στη λίστα με τα καλύτερα «Hard Rock & Metal Albums» των ’90s, ενώ το «Ultimate Classic Rock» συμπεριέλαβε το «No More Tears» στη λίστα με τα «Κορυφαία 100 Rock Albums των ’90s».

Ο Ozzy Osbourne δήλωσε: «Έχω πολλές εκπληκτικές αναμνήσεις από τη δημιουργία του άλμπουμ. Δουλέψαμε σκληρά για τον δίσκο με τον John Purdell και τον Duane Baron, οι οποίοι έγιναν τα επιπλέον μέλη της μπάντας. Πριν μπούμε στο στούντιο, συζητήσαμε αυτό που επρόκειτο να κάνουμε – όλα σχεδιάστηκαν.

«Είναι τόσο ωραίο όταν έχεις έναν παραγωγό που είναι περισσότερο σαν ένα μέρος της μπάντας σε σχέση με αυτούς που λένε “όχι, θα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο”. Επειδή όταν γράφεις τα τραγούδια, έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θέλεις να είναι. Μερικές φορές μένεις έκπληκτος με το αποτέλεσμα και άλλες φορές είσαι απογοητευμένος, όμως ο John και ο Duane έκαναν μια εξαιρετική δουλειά στο άλμπουμ», συνεχίζει.

«Ήταν πραγματικά καλή δουλειά. Κάθε τραγούδι δουλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και περάσαμε επιπλέον χρόνο προσπαθώντας να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Αλλά υπήρχαν επίσης πολλές φορές που χαζολογούσαμε, αλλά γενικά περάσαμε καλά. Αλλά ο τρόπος που παίζει ο Zakk είναι μοναδικός», ανέφερε.

Ο Zakk Wylde πρόσθεσε: «Στον πρώτο δίσκο δεν μπορούσα να το πιστέψω οτι συμμετείχα. Ήμουν εκστασιασμένος και συνέχεια σκεφτόμουν: “Πρέπει να κάνω την παραγωγή. Πρέπει να δημιουργήσω φοβερά πράγματα”. Στο “No More Tears” υποθέτω ότι ήμουν πιο χαλαρός. Με τον Ozzy κάθε φορά που παίζουμε riffs, λέει “συνέχισε να παίζεις εκείνο το riff”. Σχεδόν κάθε φορά που παίρνει το μικρόφωνο και αρχίζει να τραγουδάει αυτό που του έρχεται στο μυαλό, με εντυπωσιάζει ο τρόπος του».

«Θέλω να πω, πως υπάρχουν πολύ, πολύ λίγες φορές όπου πραγματικά είπε: “Όχι, δεν μου αρέσει αυτό που τραγουδάω. Θα βρω κάτι καλύτερο να πω”. Ό,τι και αν ακούτε στον δίσκο είναι λίγο – πολύ το πρώτο πράγμα που άρχισε να τραγουδάει. Ό,τι του ήρθε στο μυαλό, ό,τι άρχισε να ακούει στο κεφάλι του, το οποίο είναι εκπληκτικό. Η αγάπη μου και ο θαυμασμός μου για εκείνον μεγάλωναν χρόνο με τον χρόνο. Είναι μεγαλύτερος από τη μουσική. Είναι πάντα ωραία όποτε είμαστε μαζί, είναι πάντα σαν ένα φεστιβάλ γέλιου και στη συνέχεια κάνει τα τραγούδια να είναι και ξεκαρδιστικά», περιέγραψε.

Το «Mama, I’m Coming Home» είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του άλμπουμ. Ο Ozzy Osbourne έγραψε το τραγούδι μαζί με τον Lemmy Kilmister και ο Zakk Wylde έπαιξε πιάνο. Το «Mama, I’m Coming Home» δεν έχει γίνει σήμερα μόνο ένα rock anthem, αλλά και ένα κλασικό τραγούδι για τους στρατιώτες.

«Εκείνη την εποχή, πολλοί άνθρωποι πήγαιναν στον πόλεμο στο Ιράκ. Ακούσαμε ότι οι στρατιώτες έστελναν αυτό το τραγούδι στις συζύγους τους. Οι στρατιώτες εξακολουθούν να αγαπούν αυτό το τραγούδι», είπε ο Ozzy Osbourne.

«Θυμάμαι όταν δουλεύαμε το άλμπουμ, αρχικά έγραψα το “Mama, I’m Coming Home” στο πιάνο», λέει ο Zakk Wylde. «Είχα τη μουσική και στη συνέχεια, όταν φτάσαμε στο στούντιο, το μετέφερα στην κιθάρα. Είπα: “Άσε με να το δοκιμάσω στη δωδεκάχορδη κιθάρα, να δω πώς ακούγεται”. Έτσι εξελίχθηκε το τραγούδι, αρχικά ήμουν μόνο εγώ και ο Ozzy στο πιάνο».

Το tracklist της εκτεταμένης έκδοσης

του «No More Tears»

1. Mr. Tinkertrain

2. I Don’t Want to Change the World

3. Mama, I’m Coming Home

4. Desire

5. No More Tears

6. Won’t Be Coming Home (S. I. N)

7. Hellraiser

8. Time After Time

9. Zombie Stomp

10. A. V. H.

11. Road to Nowhere

12. Don’t Blame Me*

13. Party With the Animals*

14. I Don’t Want To Change The World (demo)**

15. Mama, I’m Coming Home (demo)**

16. Desire (demo)**

17. Time After Time (demo)**

18. Won’t Be Coming Home (S. I. N) (demo)**

19. Mrs J. (demo)**

20. I Don’t Want to Change the World (live)†

21. Road to Nowhere (live)†

22. No More Tears (live)†

23. Desire (live)†

24. Mama, I’m Coming Home (live)††

* Bonus tracks στο digital album που ήδη κυκλοφορεί.

** Demos από το promo CD «The No More Tears Demo Sessions» του 1991 (συμπεριλαμβάνεται και στο box set «The Prince of Darkness»), που δεν υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή.

† Live audio από το DVD «Memoirs of a Madman» (Σαν Ντιέγκο, 1992) που δεν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή.

†† Live audio από το DVD «Memoirs of a Madman» (MTV, 1992) που δεν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή.