Ozzy Osbourne και Elton John ετοιμάζουν μαζί ένα καινούργιο τραγούδι

Ο Ozzy Osbourne αφήνει πίσω μία χρονιά που τον κράτησε εκτός δράσης, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε με την υγεία του, και ετοιμάζεται να επιστρέψει δριμύτερος στο μουσικό προσκήνιο.

Εκτός από το νέο δίσκο «Ordinary Man» που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες, ο θρυλικός rock star έχει ετοιμάσει και μία συνεργασία που θα συζητηθεί

Η Sharon Osbourne, σύζυγος και μάνατζερ του τραγουδιστή των Black Sabbath, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Talk Talk» του CBS και μίλησε για την υγεία του 71χρονου καλλιτέχνη, για τον οποίο αποκάλυψε επίσης ότι ετοιμάζει ένα τραγούδι με τον μοναδικό Elton John.

Μιλώντας για τα σχέδια του Ozzy για το 2020, η Sharon σχολίασε ότι «υπάρχει νέα μουσική και είναι υπέροχο» και πρόσθεσε για το επερχόμενο άλμπουμ «Ordinary Man»: «Έχει βάλει όλους τους φίλους του να παίξει στο άλμπουμ. Ετοιμάζει ένα τραγούδι με τον Elton John. Υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό».

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το τραγούδι του δίσκου «Ordinary Man» στο οποίο συμμετέχει ο Elton John.

Μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες είναι οι συμμετοχές του κιθαρίστα Slash και του μπασίστα Duff McKagan των Guns N’ Roses και του ντράμερ Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.

Το «Ordinary Man» σηματοδοτεί το πρώτο άλμπουμ του Ozzy Osbourne μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, το μεγαλύτερο που διάστημα που έχει μείνει εκτός δισκογραφίας ο «Πρίγκιπας του Σκότους».

Βέβαια το 2013 οι Black Sabbath κυκλοφόρησαν το 19ο και τελευταίο δίσκο τους, με τίτλο «13».

“There is new music and it's great. He's got his friends playing on it. He’s doing a song with Elton [John]. There is so much good stuff.” – @MrsSOsbourne spills on @ozzyosbourne's new music and ‘song with @eltonofficial. pic.twitter.com/GoK725mkhJ

— The Talk (@TheTalkCBS) January 6, 2020