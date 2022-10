Ο Ozzy Osbourne είχε γεμίσει το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου με το αίμα ενός διαμελισμένου καρχαρία

Ο Ozzy Osbourne είχε ξεσπάσει σε έναν καρχαρία ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του Ozzy Osbourne, τα καμώματά του έχουν γίνει τόσο θρυλικά όσο και η μουσική του.

Ο 73χρονος τραγουδιστής έχει γράψει σχεδόν μόνος του το βιβλίο της έξαλλης rock’n’roll συμπεριφοράς.

Έχει δαγκώσει το κεφάλι μίας ζωντανής νυχτερίδας στη σκηνή, έχει δαγκώσει δύο λευκά περιστέρια, έχει συλληφθεί επειδή ούρησε στο μνημείο Alamo στο Σαν Αντόνιο του Τέξας και έχει πήρε πάρει τόση δόση LSD ώστε να αρχίσει συζητάει κανονικά με ένα άλογο.

Τώρα ο Tony Iommi των Black Sabbath πρόσθεσε άλλη μία τρελή ιστορία στην ιστορία των καμωμάτων του Ozzy Osbourne, περιγράφοντας συγκεκριμένα τη φορά που ο Ozzy ξέσπασε σε ένα φτωχό θαλάσσιο πλάσμα ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ενώ μιλούσε στην εφημερίδα Daily Star με αφορμή το νέο βιβλίο του, «Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath» (Το ταξίδι μου στον Παράδεισο και την Κόλαση με τους Black Sabbath), ο Tony Iommi είπε: «Με τα ναρκωτικά, πάντα βαριέσαι, οπότε πρέπει να κάνει κάτι ο ένας στον άλλον».

«Όπως όταν ο Ozzy έσυρε έναν καρχαρία μέσα από ένα παράθυρο, τον διαμέλισε και γέμισε το δωμάτιό μας με αίμα», συνέχισε.

Δυστυχώς, ο Tony Iommi δεν επεκτάθηκε στις λεπτομέρειες, αν και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο καρχαρίας ήταν ήδη νεκρός. Αν και στην περίπτωση του Ozzy, τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Tony Iommi θυμήθηκε ότι μαζί με τον Ozzy Osbourne είχαν βάλει φωτιά στη γενειάδα του ντράμερ Bill Ward των Sabbath

Σύμφωνα με τον Iommi, ο Ozzy τον ρώτησε: «Bill, μπορώ να σου βάλω φωτιά;», με τον Ward να απαντά: «Έχω δουλειά, οπότε όχι ακόμα».

Αργότερα εκείνη την ημέρα, ο Bill Ward τους είπε: «Πάω σπίτι τώρα, οπότε αν θέλετε, μπορείτε να μου βάλετε φωτιά». Προφανώς, ο Ozzy έλουσε τον Ward με «έναν κουβά αλκοόλ», ενώ ο Iommi του έβαλε φωτιά, προκαλώντας του εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Ο Tony Iommi συμμετείχε σε δύο τραγούδια στο τελευταίο σόλο άλμπουμ του Ozzy Osbourne, με τίτλο «Patient Number 9», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο.

Τον περασμένο Αύγουστο, επανενώθηκαν στη σκηνή και εμφανίστηκαν μαζί στην τελετή λήξης των Αγώνων της Κοινοπολιτείας στη γενέτειρά τους, το Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.