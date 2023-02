Ο Ozzy Osbourne αποσύρεται από τις περιοδείες και ακυρώνει τις συναυλίες του

Ο Ozzy Osbourne ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τις περιοδείες και ακύρωσε όλες τις επερχόμενες συναυλίες του στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά από χρόνια τραυματισμών, ασθενειών και αναβολών, ο ταλαιπωρημένος πρίγκιπας του σκότους υπέκυψε ίσως στο αναπόφευκτο και αποφάσισε να σταματήσει. Ο Ozzy Osbourne έκανε την ανακοίνωση με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε ποτέ να μοιραστώ με τους πιστούς μου θαυμαστές. Όπως ίσως όλοι γνωρίζετε, πριν από τέσσερα χρόνια, αυτόν τον μήνα, είχα ένα σοβαρό ατύχημα, όπου έπαθα ζημιά στη σπονδυλική μου στήλη», έγραψε.

«Ο ένας και μοναδικός μου σκοπός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν να επιστρέψω στη σκηνή. Η φωνή μου στο τραγούδι είναι μία χαρά. Ωστόσο, μετά από τρεις επεμβάσεις, θεραπείες με βλαστοκύτταρα, ατελείωτες συνεδρίες φυσικοθεραπείας και πιο πρόσφατα την πρωτοποριακή θεραπεία Cybernics (HAL), το σώμα μου εξακολουθεί να είναι σωματικά αδύναμο», παραδέχθηκε.

«Νιώθω ειλικρινά ταπεινός από τον τρόπο με τον οποίο όλοι σας κρατήσατε υπομονετικά τα εισιτήριά σας όλο αυτό το διάστημα, αλλά με απόλυτη συνείδηση, έχω πλέον συνειδητοποιήσει ότι δεν είμαι σωματικά ικανός να πραγματοποιήσω τις επερχόμενες συναυλίες της περιοδείας μου στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω στα απαιτούμενα ταξίδια», συνέχισε.

«Πιστέψτε με όταν λέω ότι η σκέψη ότι θα απογοητεύσω τους οπαδούς μου πραγματικά με καταστρέφει, περισσότερο από όσο θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε», υπογράμμισε.

Ο Ozzy Osbourne πρόσθεσε ότι προσπαθεί να βρει τρόπους με τους οποίους θα μπορεί να συνεχίσει να κάνει συναυλίες χωρίς να υποβάλλεται στην ταλαιπωρία των συνεχόμενων ταξιδιών μίας περιοδείας και ευχαρίστησε την οικογένειά του και τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους.

«Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι οι ημέρες μου στις περιοδείες θα τελείωναν με αυτόν τον τρόπο. Η ομάδα μου αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ιδέες για το πώς θα μπορώ να δίνω συναυλίες χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύω από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα», ανέφερε.

«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, το συγκρότημά μου, την ομάδα μου, τους μακροχρόνιους φίλους μου, τους Judas Priest, και φυσικά τους θαυμαστές μου για την ατελείωτη αφοσίωση, την αφοσίωση και την υποστήριξή τους και για το ότι μου έδωσαν τη ζωή που ποτέ δεν ονειρεύτηκα ότι θα είχα», συνέχεια.

Ο Ozzy Osbourne ολοκλήρωσε το μήνυμά του γράφοντας: «Σας αγαπώ όλους».

Οι συναυλίες της περιοδείας «No More Tours 2» στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη αναβλήθηκαν αρκετές φορές λόγω της κακής υγείας του Ozzy Osbourne και της πανδημίας, πριν προγραμματιστούν σε νέες ημερομηνίες το 2023. Ο 74χρονος καλλιτέχνες επρόκειτο να δώσει συναυλίες σε Νότιγχαμ, Νιούκαστλ, Γλασκώβη, Μάντσεστερ, Δουβλίνο, Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Ο Ozzy Osbourne αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με την υγεία του τα τελευταία χρόνια λόγω της νόσου του Πάρκινσον. Αν και διαγνώστηκε με Πάρκινσον το 2003, ανακοίνωσε δημόσια την ασθένειά του μόλις το 2020.

Πέρυσι, ο Ozzy Osbourne υποβλήθηκε επίσης σε μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση για να αφαιρέσει και να ευθυγραμμίσει τους πείρους που είχαν τοποθετηθεί στον αυχένα και την πλάτη του μετά από παλαιότερο ατύχημα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής, με τον τραγουδιστή να ευχαριστεί τους θαυμαστές του αφού πήρε εξιτήριο για «τις σκέψεις, τις προσευχές και τις ευχές τους».

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 1, 2023