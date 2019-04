Ο Ozzy Osbourne ανακοίνωσε ότι θα μεταθέσει το σύνολο των συναυλιών της περιοδείας του 2019 έπειτα από μια άσχημη πτώση που είχε στο σπίτι του, ενώ ανάρρωνε από πνευμονία.

Το πρώην μέλος του συγκροτήματος Black Sabbath υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον περασμένο μήνα, αφότου έπεσε μέσα στην κατοικία του στο Λος Άντζελες, αναφέρεται σε δελτίο τύπου.

Το πέσιμο που είχε του θύμισε ένα παλιό τραύμα, που υπέστη το 2003, σε ένα σοβαρό ατύχημα με μια γουρούνα, σημειώνει ο 70χρονος καλλιτέχνης.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να μεταθέσω τις ημερομηνίες της περιοδείας», είπε.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να διατυπώσουν τον βαθμό της απογοήτευσης, της λύπης και της κατάθλιψής μου, καθώς δεν μπορώ να φύγω σε περιοδεία από τώρα.»

«Να γνωρίζετε ότι η κατάστασή μου βελτιώνεται από μέρα σε μέρα. Θα αναρρώσω πλήρως. Θα ολοκληρώσω την περιοδεία μου,» υποσχέθηκε.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η έναρξη της περιοδείας του έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2020.

OZZY will postpone all his tour dates as he recovers from injury sustained while dealing with pneumonia. Ozzy fell at his Los Angeles home aggravating years-old injuries (from his 2003 ATV accident) that required surgery.

Shows will be rescheduled beginning in Feb 2020

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) April 4, 2019