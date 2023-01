Όσκαρ 2023: Rihanna και Lady Gaga υποψήφιες για το Καλύτερο Τραγούδι

Ακούστε τα τραγούδια που είναι υποψήφια φέτος στα Βραβεία Όσκαρ.

Η Rihanna και η Lady Gaga θα αναμετρηθούν για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στα Βραβεία Όσκαρ 2023.

Οι υποψηφιότητες για τις 95α Βραβεία Όσκαρ δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη 24 Ιανουαρίου. Η τελετή απονομής της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ στις 12 Μαρτίου.

Η Rihanna είναι για πρώτη φορά υποψήφια στην καριέρα της για Όσκαρ με το τραγούδι «Lift Me Up» από την ταινία «Black Panther: Wakanda Forever», με το οποίο έδωσε τέλος στην πολυετή δισκογραφική απουσία της.

Το «Lift Me Up» χάρισε επίσης πρόσφατα στη Rihanna την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Η Rihanna συνυπογράφει την μπαλάντα, η οποία έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard Hot 100, μαζί με τον Ryan Coogler, ο οποίος σκηνοθέτησε και συνυπογράφει το σενάριο της ταινίας, τον Ludwig Göransson, ο οποίος έγραψε τη μουσική της ταινίας, και τη Νιγηριανή τραγουδίστρια Tems.

Το «Lift Me Up» της Rihanna συνεχίζει την παράδοση του «Black Panther»

Το «All The Stars» του Kendrick Lamar και της SZA από την πρώτη ταινία του «Black Panther» ήταν υποψήφιο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στις Χρυσές Σφαίρες πριν από τέσσερα χρόνια.

Η Lady Gaga, η οποία κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι το 2019 με το «Shallow» από το «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται), είναι υποψήφια φέτος για το ίδιο βραβείο με το «Hold My Hand» από την ταινία «Top Gun: Maverick».

Το «Hold My Hand» κατέγραψε επίδοση χαμηλότερη από το αναμενόμενο στα charts και έφτασε στο Νο. 49 του Hot 100. Η Lady Gaga έγραψε το τραγούδι μαζί με τον Bloodpop.

Αυτή είναι η τέταρτη υποψηφιότητα στην καριέρα της Lady Gaga για Όσκαρ και η τρίτη υποψηφιότητά της για το Βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, μετά το «Til It Happens To You» από το ντοκιμαντέρ «The Hunting Ground» και το «Shallow» από το «A Star Is Born».

Η Lady Gaga διαθέτει επιπλέον μία υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ του Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στην ταινία «A Star Is Born».

Το «Naatu Naatu», ένα τραγούδι στην ινδική γλώσσα Τελούγκου, για το soundtrack της ταινίας «RRR», είναι το πρώτο τραγούδι από ινδική ταινία που λαμβάνει μία υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το «Naatu Naatu» έγινε το πρώτο ινδικό τραγούδι που κερδίζει στις Χρυσές Σφαίρες το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Αν το «Naatu Naatu» επικρατήσει ξανά, δεν θα είναι το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε από Ινδούς τραγουδοποιούς στα οποίο θα απονεμηθεί ένα Όσκαρ.

Αυτό συνέβη για πρώτη φορά στα Όσκαρ του 2019, όταν το βραβείο έλαβε το «Jai Ho» από την ταινία «Slumdog Millionaire» (που κέρδισε εκείνη τη χρονιά το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία), με τον συνθέτη του, A.R. Rahman, να κερδίζει και το Όσκαρ για την Καλύτερη Μουσική Επένδυση. Αλλά το «Slumdog Millionaire» ήταν βρετανική παραγωγή, παρά το γεγονός ότι διαδραματιζόταν στην Ινδία.

Υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι απέσπασε και το «Applause» από το «Tell It Like A Woman», το οποίο χαρίζει στη θρυλική τραγουδοποιό Diane Warren τη 14η υποψηφιότητα της καριέρας της για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Ωστόσο, η Diane Warren δεν έχει σημειώσει καμία νίκη μέχρι σήμερα στην κατηγορία.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Diane Warren έλαβε στα Governor Awards το Τιμητικό Βραβείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου για το μουσικό έργο της.

Τις υποψηφιότητες συμπληρώνει το «This Is A Life» από το «Everything Everywhere All at Once», το οποίο συνυπογράφει ο David Byrne.

Αίσθηση προκάλεσε, πάντως, η απουσία από τη λίστα των υποψηφίων του τραγουδιού «Carolina» της Taylor Swift από την ταινία «Where The Crawdads Sing» (Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες), το οποίο ήταν υποψήφιο φέτος για τη Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Στη λίστα με τα 15 επικρατέστερα τραγούδια για τις υποψηφιότητες στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού των Βραβείων Όσκαρ 2023 συμπεριλαμβάνονταν επίσης το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του The Weeknd από το «Avatar: The Way of Water» και το «My Mind & Me» από το ομότιτλο ντοκιμαντέρ της Selena Gomez.