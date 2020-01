Όσκαρ 2020: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Κυριαρχεί ο «Joker»

Η ταινία «Joker» προηγείται στις υποψηφιότητες για τα φετινά Βραβεία Όσκαρ.

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ του 2020, το μεγαλύτερο γεγονός στη βιομηχανία του θεάματος.

Ένα μήνα περίπου πριν τα 92α Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματόγραφου, η προσοχή όλων των κινηματογραφικών αστέρων και του σινεφίλ κοινού εστιάστηκε στην ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

Τα Βραβεία Όσκαρ 2020 θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στο μόνιμο πλέον τόπο διεξαγωγής του θεσμού, το «Dolby Theatre» του Χόλιγουντ, το οποίο θα πλημμυρίσει από την αίγλη, το κύρος και τη λάμψη των παρευρισκόμενων και από εκτυφλωτικά φλας.

Η φετινή τελετή απονομής είναι αρκετά πιθανό να διεξαχθεί χωρίς παρουσιαστή, ακολουθώντας το περσινό μοντέλο. Η βραδιά θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC.

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δημοσιοποίησε τη λίστα των ταινιών, των ηθοποιών και των υπόλοιπων συντελεστών που διεκδικούν φέτος το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ.

Οι υποψηφιότητες για τις 24 κατηγορίες των Βραβείων Όσκαρ ανακοινώθηκαν σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από Samuel Goldwyn Theater της Ακαδημίας με παρουσιαστές τους ηθοποιούς John Cho και Issa Rae.

Τη μεγαλύτερη συγκομιδή σημείωσε η ταινία «Joker» του Todd Philips, η οποία είναι υποψήφια για έντεκα (11) βραβεία, όπως για την Καλύτερη Ταινία, τον Καλύτερο Σκηνοθέτη, το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο και τον Α’ Ανδρικό Ρόλο με τον Joaquin Phoenix.

Ακολουθούν, έχοντας αποσπάσει από δέκα (10) υποψηφιότητες η καθεμία, οι ταινίες «1917» του Sam Mendes, «The Irishman» (Ο Ιρλανδός) του Martin Scorsese και «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε στο Χόλιγουντ) του Quentin Tarantino.

Τα φιλμ «Jojo Rabbit», «Little Women» (Μικρές Κυρίες), «Marriage Story» (Ιστορία Γάμου) και «Parasite» έχουν συγκεντρώσει από έξι υποψηφιότητες η καθεμία.

Για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού διαγωνίζεται μεταξύ άλλων ο Elton John με το «(I’m Gonna) Love Me Again» για την ταινία «Rocketman», με το οποίο κέρδισε πρόσφατα και την αντίστοιχη Χρυσή Σφαίρα.

Ο τελικός γύρος της ψηφοφορίας για τους νικητές των χρυσών αγαλματιδίων θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματόγραφου που ξεπερνούν τις 8.000.

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2020

Καλύτερη Ταινία

Ford v Ferrari

The Irishma

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Phillips – Joker

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon-ho – Parasite

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Antonio Banderas – Pain and Glory

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Kathy Bates – Richard Jewell

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Knives Out – Rian Johnson

Marriage Story – Noah Baumbach

1917 – Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon-ho and Han Jin-won, story by Bong Joon-ho

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

The Irishman – Steven Zaillian

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Joker – Todd Phillips & Scott Silver

Little Women – Greta Gerwig

The Two Popes – Anthony McCarten

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Corpus Christi (Πολωνία)

Honeyland (Βόρεια Μακεδονία)

Les Misérables (Γαλλία)

Pain and Glory (Ισπανία)

Parasite (Νότια Κορέα)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

Joker – Hildur Guðnadóttir

Little Women – Alexandre Desplat

Marriage Story – Randy Newman

1917 – Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker – John Williams

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«I Can’t Let You Throw Yourself Away» – Toy Story 4 – Μουσική / Στίχοι: Randy Newman

«(I’m Gonna) Love Me Again» – Rocketman – Μουσική: Elton John / Στίχοι: Bernie Taupin

«I’m Standing with You» – Breakthrough – Μουσική / Στίχοι: Diane Warren

«Into the Unknown» – Frozen II – Μουσική / Στίχοι: Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez

«Stand Up» – Harriet – Μουσική / Στίχοι: Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Καλύτερη Επεξεργασία Ήχου

Ford v Ferrari – Donald Sylvester

Joker – Alan Robert Murray

1917 – Oliver Tarney & Rachael Tate

Once Upon a Time in Hollywood – Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of Skywalker – Matthew Wood & David Acord

Καλύτερη Μίξη Ήχου

Ad Astr

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Καλύτερη Φωτογραφία

The Irishman – Rodrigo Prieto

Joker – Lawrence Sher

The Lighthouse – Jarin Blaschke

1917 – Roger Deakins

Once Upon a Time in Hollywood – Robert Richardson

Καλύτερο Μακιγιάζ και Μαλλιά

Bombshell – Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker

Joker – Nicki Ledermann & Kay Georgiou

Judy – Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil – Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White

1917 – Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole

Καλύτερος Ενδυματολογικός Σχεδιασμός

The Irishman – Sandy Powell & Christopher Peterson

Jojo Rabbit – Mayes C. Rubeo

Joker – Mark Bridges

Little Women – Jacqueline Durran

Once Upon a Time in Hollywood – Arianne Phillips

Καλύτερο Μοντάζ

Ford v Ferrari – Andrew Buckland & Michael McCusker

The Irishman – Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit – Tom Eagles

Joker – Jeff Groth

Parasite – Yang Jin-mo

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Avengers: Endgame – Dan DeLeeuw, Matt Aitken, Russell Earl & Dan Sudick

The Irishman – Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Stephane Grabli, & Nelson Sepulveda

The Lion King – Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones & Elliot Newman

1917 – Guillaume Rocheron, Greg Butler, & Dominic Tuohy

Star Wars: The Rise of Skywalker – Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach & Dominic Tuohy