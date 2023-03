Όσκαρ 2023: Η Rihanna συγκίνησε τραγουδώντας το «Lift Me Up»

Η Rihanna απέτισε φόρο τιμής στον Chadwick Boseman με τη συγκνητική ερμηνεία της στη σκηνή των Όσκαρ.

Η Rihanna ανέβηκε στη σκηνή των Βραβείων Όσκαρ 2023 για την Κυριακή για μία καθηλωτική ερμηνεία του τραγουδιού της «Lift Me Up» για την ταινία «Black Panther: Wakanda Forever».

Το «Lift Me Up» ήταν υποψήφιο στη βραδιά των Όσκαρ για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού μαζί με το «Hold My Hand» της Lady Gaga από το «Top Gun: Maverick», το «This Is A Life» των Son Lux, Mitski και David Byrne από το «Everything Everywhere All At Once», το «Applause» από το «Tell It Like a Woman» και το «Naatu Naatu» από το «RRR», το οποίο κέρδισε και το βραβείο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της απλής αλλά δυνατής ερμηνείας της, η Rihanna είχε τη συνοδεία μίας ολοκληρωμένης ορχήστρας.

Την εμφάνιση της Rihanna με τη συγκινητική μπαλάντα προλόγισε η ηθοποιός Danai Gurira από το «Black Panther: Wakanda Forever», η οποία σημείωσε ότι το «Lift Me Up» είναι ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε προς τιμήν του εκλιπόντος πρωταγωνιστή της πρώτης ταινίας του «Black Panther», Chadwick Boseman.

Η Rihanan τραγούδησε με απτό πάθος το «Lift Me Up» για να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα Chadwick Boseman, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2020 σε ηλικία 43 ετών.

Η 35χρονη τραγουδίστρια στεκόταν πάνω σε μία κεντρική πλατφόρμα, καλυμμένη με διαμάντια και όταν τραγούδησε «Lift me up… I need love» η σκηνή υπάκουσε στις διαταγές της, ανεβάζοντάς την μερικά εκατοστά στον αέρα.

Το κοινό στο Dolby Theater, όπου πραγματοποιήθηκαν τα Βραβεία Όσκαρ 2023, χειροκρότησε όρθιο την εμφάνιση της Rihanna και η κάμερα πέρασε στον A$AP Rocky, τον σύντροφο της τραγουδίστριας, ο οποίος σήκωσε στον αέρα το ποτήρι του με τη σαμπάνια.

Πριν από τη μεγάλη εμφάνισή της στα Όσκαρ, η Rihanna επέστρεψε θριαμβευτικά στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια με τη θριαμβευτική εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl 2023 τον περασμένο μήνα, όπου αποκάλυψε επίσης ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Το «Lift Me Up» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο και ήταν το πρώτο σόλο τραγούδι της Rihanna μετά από επτά σχεδόν χρόνια και το άλμπουμ της «Anti» του 2016.

Το τραγούδι υπέγραψαν η Νιγηριανή τραγουδίστρια Tems, ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Ludwig Göransson, η Rihanna και ο σκηνοθέτης του «Black Panther: Wakanda Forever», Ryan Coogler.

Ο Ludwig Göransson είχε δηλώσει προηγουμένως για την τελική σκηνή της ταινίας στην οποία παίζει το τραγούδι: «Όταν ακούς τη φωνή της και τους στίχους, αυτό είναι το σημείο όπου τελικά τα καταλαβαίνεις όλα».

«Μπορείς να δεις πόσο σπουδαίος σκηνοθέτης είναι ο Ryan (Coogler) γιατί στη σκηνή ακριβώς πριν ακούσεις το τραγούδι, επικρατεί απόλυτη σιωπή. Βλέπεις όλα αυτά τα φλας μπακ, όλες αυτές τις αναμνήσεις και μετά τα διακόπτεις με ένα τραγούδι προς τιμήν του Chadwick και του T’Challa», είχε εξηγήσει.