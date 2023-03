Όσκαρ 2023: Η Lady Gaga βοήθησε φωτογράφο που έπεσε στο κόκκινο χαλί – Βίντεο

Η Lady Gaga αποθεώθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν έλεγξε αν ένας ήταν καλά ένας φωτογράφος που σκόνταψε στο χαλί των Βραβείων Όσκαρ 2023.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων επισήμαναν τη στοργική φύση της Lady Gaga, η οποία σταμάτησε καθώς κατευθυνόταν προς το εσωτερικό του Dolby Theater του Χόλιγουντ το βράδυ της Κυριακής 12 Μαρτίου σε τοπική ώρα και έσπευσε να βοηθήσει τον φωτογράφο να σηκωθεί στα πόδια του.

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Access Hollywood, η 36χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός φαίνεται να στρίβει απότομα αριστερά και να πλησιάζει τον φωτογράφο που έπεσε για να ελέγξει την κατάστασή του.

Ο φωτογράφος σηκώθηκε γρήγορα στα πόδια του και ευχαρίστησε την τραγουδίστρια για το ενδιαφέρον της.

Αφού αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες στο χαλί των Όσκαρ, το οποίο φέτος άλλαξε χρώμα και έγινε μπεζ, η Lady Gaga προχώρησε προς τον χώρο των βραβείων και ο φωτογράφος επέστρεψε αμέσως στη δουλειά του.

Αυτή ήταν άλλη μία μοναδική στιγμή σε μία μεγάλη βραδιά για τη Lady Gaga.

Η αστέρας της pop αρχικά δεν αναμενόταν να συμμετάσχει στην τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2023, όπου το τραγούδι της «Hold My Hand» για την ταινία «Top Gun»: Maverick» ήταν υποψήφιο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Αργότερα κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Lady Gaga ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ για να ερμηνεύσει το «Hold My Hand» φορώντας ένα σκισμένο τζιν και ένα μαύρο μπλουζάκι, ενώ είχε αφαιρέσει όλο το μακιγιάζ με το οποίο είχε εμφανιστεί προηγουμένως στο χαλί των βραβείων.

«Η Lady Gaga είναι το πρώτο άτομο που έχω δει στα Όσκαρ κυριολεκτικά να φοράει ένα ρούχο που έχω και εγώ. Δεν θα στοιχημάτιζα ποτέ σε αυτό», έγραψε ένας χρήστης του Twitter σχετικά με την casual εμφάνιση της τραγουδίστριας.

Ενώ ένα άλλο tweet ανέφερε: «Η Lady Gaga μόλις έσκισε στην εμφάνισή της στα Όσκαρ και το έκανε με τον πιο χαμηλών τόνων τρόπο. Χωρίς μεγάλη παραγωγή, χωρίς χορευτές, χωρίς φανταχτερά ρούχα. Στην κυριολεξία έσκισε».

Όταν εμφανίστηκε στο χαλί των Βραβείων Όσκαρ 2023, η Lady Gaga φορούσε ένα διάφανο φόρεμα Versace από τη νέα συλλογή του οίκου για τη σεζόν φθινόπωρο / χειμώνας 2023.

Putting the MOTHER in mother monster 💕 #LadyGaga rushes to help a fallen photographer at the #Oscars. pic.twitter.com/2ZqrqS9oC0

— Access Hollywood (@accesshollywood) March 13, 2023