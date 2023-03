Όσκαρ 2023: Η Lady Gaga τραγούδησε χωρίς μακιγιάζ το «Hold My Hand»

Η Lady Gaga εμφανίστηκε αμακιγιάριστη στη σκηνή των Όσκαρ, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα σκισμένο τζιν.

Αφού οι παραγωγοί των Όσκαρ δήλωσαν ότι η Lady Gaga δεν επρόκειτο να ερμηνεύσει το τραγούδι της «Hold My Hand» για την ταινία «Top Gun: Maverick» στην τελετή απονομής των βραβείων, η αστέρας της pop εξέπληξε τους πάντες με μια εμφάνιση που ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη – τουλάχιστον για εκείνη.

Η Lady Gaga δεν χρειαζόταν συστάσεις για την εμφάνισή της στα Όσκαρ. Τα βραβεία πέρασαν κατευθείαν στην τραγουδίστρια, η οποία ήταν καθισμένη σε ένα σκαμνί στη σκηνή του Dolby Theater και εμφανίστηκε χωρίς να έχει καθόλου μακιγιάζ και με τα μαλλιά της πιασμένα, ενώ παράλληλα φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα σκισμένο μαύρο τζιν.

Νωρίτερα, η Lady Gaga είχε εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί των Βραβείων Όσκαρ 2023 με μακιγιάζ, έντονο κόκκινο κραγιόν και ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα.

Διαφήμιση

Προλογίζοντας το «Hold My Hand», η Lady Gaga θυμήθηκε ότι έγραψε το «βαθιά προσωπικό» τραγούδι στο υπόγειο του στούντιό της σχετικά με το πώς όλοι χρειαζόμαστε ήρωες μερικές φορές.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι με τον φίλο μου BloodPop για την ταινία “Top Gun: Maverick” στο υπόγειο του στούντιό μου. Είναι βαθιά προσωπικό για εμένα και πιστεύω ότι όλοι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον», είπε.

«Χρειαζόμαστε πολλή αγάπη για να προχωρήσουμε σε αυτή τη ζωή και όλοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα μερικές φορές. Υπάρχουν ήρωες παντού γύρω μας σε ταπεινά μέρη, αλλά μπορεί να ανακαλύψετε ότι μπορείτε να γίνετε ο δικός σας ήρωας, ακόμα και αν νιώθετε συντετριμμένοι μέσα σας», συνέχισε.

Η Lady Gaga τραγούδησε το «Hold My Hand» καθισμένη στο σκαμνί, ενώ την πλαισίωναν μουσικοί που ήταν ομοίως ντυμένοι λιτά και σηκώθηκε για να τραγουδήσει το τελευταίο μέρος του τραγουδιού.

Το «Hold My Hand» της Lady Gaga ήταν υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού μαζί με το «Lift Me Up» της Rihanna από το «Black Panther: Wakanda Forever», το «This Is A Life» των Son Lux, Mitski και David Byrne από το «Everything Everywhere All At Once», το «Applause» από το «Tell It Like a Woman» και το «Naatu Naatu» από το «RRR», το οποίο κέρδισε και το βραβείο.

Οι παραγωγοί των Όσκαρ είχαν αναφέρει αρχικά ότι η Lady Gaga δεν θα παρουσίαζε το «Hold My Hand» στην τελετή απονομής των φετινών βραβείων, επειδή δεν θα μπορούσε να προετοιμάσει την εμφάνιση που θα περιμέναμε από εκείνη, λόγω του επιβαρυμένου προγράμματός της με τα γυρίσματα της ταινίας «Joker 2».

Φαίνεται όμως ότι η Lady Gaga βρήκε έναν τρόπο που έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση για να παρουσιάσει το «Hold My Hand» στα Βραβεία Όσκαρ 2023.