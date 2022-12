Όσκαρ 2023: Taylor Swift, Rihanna και The Weeknd στον τελικό γύρο των υποψηφιοτήτων για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

Σκληρή μάχη μεταξύ των μεγαλύτερων pop stars του κόσμου θα πραγματοποιηθεί για τις υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τα 15 τραγούδια προκρίθηκαν στον τελικό γύρο της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού των Βραβείων Όσκαρ 2023.

Σχεδόν όλα τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια περιλαμβάνονται στη λίστα με τα τραγούδια τα οποία προκρίθηκαν στον τελικό γύρο της μία υποψηφιότητα.

Μεταξύ αυτών το «Lift Me Up» της Rihanna από το «Black Panther: Wakanda Forever», το «Carolina», της Taylor Swift από το «Where The Crawdads Sing» (Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες) και το «Hold My Hand» της Lady Gaga από το «Top Gun: Maverick», τα οποία έλαβαν πρόσφατα και από μία υποψηφιότητα για τη Χρυσή Σφαίρα του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Αν η Rihanna και η Taylor Swift προταθούν τελικά για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, θα λάβουν την πρώτη τους υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η Lady Gaga έχει ήδη στο ενεργητικό της τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ: Δύο υποψηφιότητες για το Καλύτερη Πρωτότυπο Τραγούδι με το «Til It Happens to You» από το «The Hunting Ground» το 2016 και το «Shallow» από το «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) το 2019, το οποίο κέρδισε το βραβείο, ενώ ήταν επίσης υποψήφια για το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ίδια ταινία.

Στη λίστα συγκαταλέγεται και το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του The Weeknd από το «Avatar: The Way of Water».

Ο The Weeknd θα μπορούσε έτσι να κερδίσει τη δεύτερη υποψηφιότητά της καριέρας του για Όσκαρ. Ο Καναδός καλλιτέχνης ήταν ξανά υποψήφιος πριν από επτά χρόνια μετο τραγούδι του «Earned It» από την ταινία «Fifty Shades of Grey».

Μεταξύ των 15 επικρατέστερων τραγουδιών ξεχωρίζει και το «My Mind & Me» από το ομότιτλο ντοκιμαντέρ της Selena Gomez. Ο Drake θα μπορούσε να κερδίσει επίσης την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ με τη συνεισφορά στη δημιουργία του τραγουδιού «Time» από την ταινία «Amsterdam».

Το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του The Weeknd το υπογράφουν πέντε δημιουργοί και το «My Mind & Me» της Selena Gomez το υπογράφουν έξι δημιουργοί. Αν κάποιο από τα δύο τραγούδια κερδίσει το Όσκαρ, τότε θα απονεμηθεί μόνο ένα μόνο χρυσό αγαλματίδιο στους δημιουργούς του, οι οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μοιραστούν.

Η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν θα απονέμει πλέον περισσότερα από τέσσερα αγαλματίδια Όσκαρ στους νικητές της κατηγορίες για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Στους προβεβλημένους καλλιτέχνες που δεν κατάφεραν να μπουν στη λίστα περιλαμβάνονται η Billie Eilish και ο Finneas, οι περσινοί νικητές του Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι για το «No Time to Die» από την ομότιτλη ταινία του James Bond, οι οποίοι διεκδικούσαν μία υποψηφιότητα με το «Nobody Like U» από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Turning Red» (Πάντα Στο Κόκκινο).

Στην κατηγορία της Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής Επένδυσης γράφτηκε ιστορία με δύο γυναίκες συνθέτριες και τρεις Αφροαμερικανούς συνθέτες στη λίστα των επικρατέστερων.

Από μία υποψηφιότητα διεκδικούν η Hildur Guðnadóttir με το έργο για την ταινία «Women Talking» και η Chanda Dancy για το «Devotion. Η Dancy είναι επίσης ένας από τους τρεις Αφροαμερικανούς συνθέτες που περιλαμβάνονται στη λίστα, μαζί με τον Michael Abels για το «Nope» και τον Terence Blanchard για το «The Woman King».

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Όσκαρ 2023 θα ξεκινήσει στις 17 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιανουαρίου. Δικαίωμα ψήφους στις μουσικές κατηγορίες των Όσκαρ έχουν συνολικά 389 μέλη της Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ 2023 θα ανακοινωθούν στις 24 Ιανουαρίου 2023 και η τελετή απονομής των βραβείων θα λάβει χώρα στο Dolby Theater του Χόλιγουντ στις 12 Μαρτίου 2023.

Τα 15 επικρατέστερα τραγούδια

«Time»

Drake, Giveon Evans, Jahaan Akil Sweet, Daniel Pemberton

«Amsterdam»

«Nothing Is Lost (You Give Me Strength)»

The Weeknd, Steve Angello Josefsson, Sebastian Ingrosso, Axel Hedfords, Simon Franglen

«Avatar: The Way of Water»

«Lift Me Up»

Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Rhianna, Tems

«Black Panther: Wakanda Forever»

«This Is a Life»

David Byrne, Ryan Lott, Mitski

«Everything Everywhere All at Once»

«Ciao Papa»

Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro

«Guillermo del Toro’s Pinocchio»

«Til You’re Home»

Rita Wilson

«A Man Called Otto»

«Naatu Naatu»

Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

«RRR»

«My Mind & Me»

Amy Allen, Jonathan Bellion, Selena Gomez, Jordan K Johnson, Stefan Johnson, Michael Pollack

«Selena Gomez: My Mind & Me»

«Good Afternoon»

Benj Pasek, Justin Paul

«Spirited»

«Applause»

Diane Warren

«Tell It Like a Woman»

«Stand Up»

Dernst «D’Mile» Emile II, Jazmine Sullivan

«Till»

«Hold My Hand»

BloodPop (Michael Tucker), Lady Gaga

«Top Gun: Maverick»

«Dust & Ash»

J. Ralph

«The Voice of Dust and Ash»

«Carolina»

Taylor Swift

«Where the Crawdads Sing»

«New Body Rhumba»

Pat Mahoney, James Murphy, Nancy Whang

«White Noise»

Τα 15 επικρατέστερα έργα μουσικής επένδυσης

«All Quiet on the Western Front»

«Avatar: The Way of Water»

«Babylon»

«The Banshees of Inisherin»

«Black Panther: Wakanda Forever»

«Devotion»

«Don’t Worry Darling»

«Everything Everywhere All at Once»

«The Fabelmans»

«Glass Onion: A Knives Out Mystery»

«Guillermo del Toro’s Pinocchio»

«Nope»

«She Said»

«The Woman King»

«Women Talking»