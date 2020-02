Όσκαρ 2020: Η χρονιά των εκπλήξεων – Όλοι οι νικητές

Η χρονιά των εκπλήξεων.

Τα 92α Βραβεία Όσκαρ διοργανώθηκαν με μία λαμπερή τελετή απονομής την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στο μόνιμο πλέον τόπο διεξαγωγής του θεσμού, το «Dolby Theatre» του Χόλιγουντ.

Tο μεγαλύτερο γεγονός στη βιομηχανία του θεάματος διεξήχθη χωρίς οικοδεσπότη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η βραδιά μεταδόθηκε ζωντανά από το ABC.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες στη φετινή διοργάνωση διέθετε η ταινία «Joker» του Todd Philips, η οποία ήταν υποψήφια για έντεκα (11) βραβεία, όπως για την Καλύτερη Ταινία, τον Καλύτερο Σκηνοθέτη, το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο και τον Α’ Ανδρικό Ρόλο με τον Joaquin Phoenix.

Ακολουθούσαν, έχοντας αποσπάσει από δέκα (10) υποψηφιότητες η καθεμία, οι ταινίες «1917» του Sam Mendes, «The Irishman» (Ο Ιρλανδός) του Martin Scorsese και «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε στο Χόλιγουντ) του Quentin Tarantino.

Τα φιλμ «Jojo Rabbit», «Little Women» (Μικρές Κυρίες), «Marriage Story» (Ιστορία Γάμου) και «Parasite» είχαν συγκεντρώσει από έξι υποψηφιότητες η καθεμία.

Εκπλήξεις στο μουσικό σκέλος

Η τελετή απονομής των 92ων Βραβείων Όσκαρ είχε και έντονο μουσικό ενδιαφέρον.

Στη σκηνή του Dolby Theatre παρουσιάστηκαν ζωντανά τα πέντε τραγούδια που ήταν υποψήφια για το βραβείο του «Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού» και πραγματοποιήθηκε μία σειρά από μοναδικές εμφανίσεις.

Η Janelle Monáe και ο Billy Porter τραγούδησαν το «Won’t You Be My Neighbor?» προς τιμήν της ταινίας «A Beautiful Day in the Neighborhood», η Cynthia Erivo το «Stand Up» από την ταινία «Harriet» και ο Elton John το «(I’m Gonna) Love Me Again» από το «Rocketman».

Επίσης οι Idina Menzel, Aurora, Maria Lucia Heiberg Rosenberg, Willemijn Verkaik, Takako Matsu, Carmen Garcia Saenz, Lisa Stokke, Kasia Łaska, Anna Buturlina, Gisela και Gam Wichayane τραγούδησαν το «Into the Unknown» από την ταινία «Frozen II», ο Chrissy Metz το «I’m Standing with You» από το «Breakthrough» και ο Randy Newman το «I Can’t Let You Throw Yourself Away» από το «Toy Story 4».

Πλέον συνηθίζει να «χτυπά» απροειδοποίητα και το ίδιο έκανε και στη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ. Ο λόγος για τον Eminem, που άφησε έκπληκτο το κοινό όταν εμφανίστηκε στη σκηνή των βραβείων για να τραγουδήσει το θρυλικό κομμάτι «Lose Yourself» από την ταινία «8 Mile» με το οποίο απέσπασε το 2003 το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Μία ξεχωριστή εμφάνιση έκανε προς το τέλος της βραδιάς η Billie Eilish, η οποία τραγούδησε κατά τη διάρκεια του αφιερώματος της Ακαδημίας Κινηματογράφου στις προσωπικότητες του Χόλιγουντ που πέθαναν την περασμένη χρονιά.

Οι μεγάλοι νικητές

Το «Parasites» πήρε τέσσερα βραβεία, τα περισσότερα από κάθε άλλη ταινία στα φετινά Όσκαρ, ανατρέποντας τα δεδομένα.

Τρία βραβεία κέρδισε το «1917» του Sam Mendes.

Το πρώτο του Όσκαρ κατέκτησε και ο διάσημος ηθοποιός Brad Pitt.

Το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού απονεμήθηκε στον Elton John για το «(I’m Gonna) Love Me Again» από την ταινία «Rocketman», με το οποίο κέρδισε στις αρχές Ιανουαρίου και την αντίστοιχη Χρυσή Σφαίρα.

Οι νικητές των 92ων Βραβείων Όσκαρ

Καλύτερη Ταινία

Parasite

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Bong Joon-ho – Parasite

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Joaquin Phoenix – Joker

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Renée Zellweger – Judy

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Laura Dern – Marriage Story

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Parasite – Bong Joon-ho & Han Jin-won

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Toy Story 4

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Parasite (Νότια Κορέα)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

American Factory

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

The Neighbor’s Window

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Hair Love

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

Joker – Hildur Guðnadóttir

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«(I’m Gonna) Love Me Again» – Rocketman – Μουσική: Elton John / Στίχοι: Bernie Taupin

Καλύτερη Επεξεργασία Ήχου

Ford v Ferrari

Καλύτερη Μίξη Ήχου

1917

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής

Once Upon a Time in Hollywood

Καλύτερη Φωτογραφία

1917 – Roger Deakins

Καλύτερο Μακιγιάζ και Μαλλιά

Bombshell – Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker

Καλύτερος Ενδυματολογικός Σχεδιασμός

Little Women – Jacqueline Durran

Καλύτερο Μοντάζ

Ford v Ferrari – Andrew Buckland & Michael McCusker

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

1917 – Guillaume Rocheron, Greg Butler, & Dominic Tuohy