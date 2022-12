Όσκαρ: Τα τραγούδια που διεκδικούν υποψηφιότητες στα βραβεία του 2023

Αυτά είναι τα τραγούδια που διεκδικούν τις υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Ογδόντα δύο τραγούδια από τις φετινές ταινίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν το δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία Όσκαρ του 2023, όπως αποκαλύπτει το Variety.

Σχεδόν όλα τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια περιλαμβάνονται στη λίστα με τα τραγούδια για τα οποία αποφάσισε η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ότι έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν μία υποψηφιότητα στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού των Βραβείων Όσκαρ 2023.

Μεταξύ αυτών το «Hold My Hand» της Lady Gaga από το «Top Gun: Maverick», το «Lift Me Up» της Rihanna από το «Black Panther: Wakanda Forever», το «Carolina» της Taylor Swift από το «Where The Crawdads Sing» (Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες) και το «Ciao Papa» από το «Guillermo del Toro’s Pinocchio».

Τα συγκεκριμένα τραγούδια έλαβαν τη Δευτέρα και από μία υποψηφιότητα για τη Χρυσή Σφαίρα του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία Όσκαρ 2023 έχουν επίσης τραγούδια όπως το «Nobody Like U» της Billie Eilish και του Finneas από το «Turning Red» (Πάντα Στο Κόκκινο), το επερχόμενο «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του The Weeknd από το «Avatar: The Way of Water», το «My Mind & Me» από το ομότιτλο ντοκιμαντέρ της Selena Gomez.

Ο Shawn Mendes, η Brandi Carlile, ο Trent Reznor, ο Giveon, η Jazmine Sullivan και ο James Murphy των LCD Soundsystem είναι μεταξύ των πολλών άλλων αστέρων της pop, της R&B και της rock που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με τα τραγούδια τους στην κούρσα των υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Όσκαρ.

Η μοναδική έκπληξη είναι η απουσία του «Vegas» της Doja Cat από την ταινία «Elvis» του Baz Luhrmann, για το οποίο κρίθηκε πιθανότατα ότι δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα συμμετοχής επειδή δεν είναι εντελώς πρωτότυπο τραγούδι: χρησιμοποιεί samples από το κλασικό «Hound Dog» του Elvis Presley από τη δεκαετία του ’50 και έτσι προφανώς θεωρήθηκε ότι αντιβαίνει στους κανόνες.

Κάθε ταινία μπορεί να υποβάλει έως και τρία τραγούδια στα Βραβεία Όσκαρ, αλλά τα περισσότερα κινηματογραφικά στούντιο επιλέγουν να υποβάλουν μόνο ένα ή μερικές φορές δύο τραγούδια, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα ένα από αυτά να μπει στη λίστα των υποψήφιων τραγουδιών.

Περιέργως, πέντε ταινίες δήλωσαν τρία τραγούδια η καθεμία: «18 ½», «Killing Me Softly With His Songs», «Me Vasantrao», «1660 Vine» και «Tuzhyasathi Kahihi».

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των τραγουδιών που θα περάσουν στον επόμενο γύρο είναι σε εξέλιξη και η λίστα των 15 επικρατέστερων τραγουδιών θα ανακοινωθεί στις 21 Δεκεμβρίου.

Από τη λίστα των 15 επικρατέστερων τραγουδιών θα προκύψουν τα πέντε τραγούδια που θα κερδίσουν από μία υποψηφιότητα στην κατηγορία του κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού των Βραβείων Όσκαρ 2023.

Οι υποψηφιότητες των Βραβείων Όσκαρ 2023 θα ανακοινωθούν στις 24 Ιανουαρίου 2023 και η τελετή απονομής της διοργάνωσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2023.

Η λίστα των τραγουδιών

Τίτλος Ταινίας – Τίτλος Τραγουδιού

«Amsterdam» – «Time»

«The Automat» – «(There Was Nothing Like the Coffee) at the Automat»

«Avatar: The Way of Water» – «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)», «The Songcord»

«The Bad Guys» – «We’re Gonna Be Good Tonight»

«Beast» – «N’na Duniyaa»

«Black Panther: Wakanda Forever» – «Lift Me Up»

«The Bob’s Burgers Movie» – «Sunny Side Up Summer»

«Bodies Bodies Bodies» – «Hot Girl»

«Bones and All» – «(You Made It Feel Like) Home»

«Bootyology» – «We Are All But Men»

«Bros» – «Love Is Not Love»

«Bullet Train» – «La Despedida»

«DC League of Super-Pets» – «Count on Me»

«Devotion» – «Not Alone»

«Don’t Worry Darling» – «With You All the Time»

«18 ½» – «Brasilia Bella», «Deadly Butterfly», «Wonder Bread»

«Everything Everywhere All at Once» – «This Is a Life»

«Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» – «Heaven»

«Guillermo del Toro’s Pinocchio» – «Ciao Papa»

«The Inspection» – «The Hands»

«Iravin Nizhal» – «Kaayam»

«Jacir» – «Unicorn N*****»

«A Jazzman’s Blues» – «Paper Airplanes»

«Kantara: A Legend» – «Karma», «Varaha Roopam»

«Killing Me Softly With His Songs» – «At the Movies», «On N’aime Qu’une Fois Comme Ça», «Sing a Brand New Song»

«Let Me Be Me» – «Feels Like Me»

«Luckiest Girl Alive» – «I Know Where I’ve Been»

«Lyle, Lyle, Crocodile» – «Carried Away», «Take a Look at Us Now»

«A Man Calld Otto» – «Til You’re Home»

«Marry Me» – «On My Way»

«Me Vasantrao» – «Kaivalya Gaan», «Le Chali Taqdeer», «Ram Ram Lori»

«Minions: The Rise of Gru» – «Turn Up the Sunshine»

«My Father’s Dragon» – «Lift Your Wings»

«On the Come Up» – «On the Come Up»

«Persuasion» – «Quietly Yours»

«Puss in Boots: The Last Wish» – «Fearless Hero», «La Vida Es Una»

«RRR» – «Naatu Naatu»

«Remember Me: The Mahalia Jackson Story» – «Faith to Carry Me», «La Di Da»

«The Return of Tanya Tucker, Featuring Brandi Carlile» – «Ready As I’ll Never Be»

«Return to Seoul» – «Anybody»

«Roald Dahl’s Matilda the Musical» – «Still Holding My Hand»

«Rocketry: The Nambi Effect» – «It Hurts»

«Saving Ana» – «Missing Children»

«The School for Good and Evil» – «Who Do You Think You Are»

«The Sea Beast» – «Captain Crow»

«Selena Gomez: My Mind & Me: «My Mind & Me»

«1660 Vine» – «Already Gone», «Lucky», «Rodanthe»

«Sonic the Hedgehog 2» – «Stars in the Sky»

«The Sound of Violet» – «You Could Be Anywhere»

«Spirited» – «Do a Little Good», «Good Afternoon»

«Tell It Like a Woman» – «Applause»

«13: The Musical» – «It Would Be Funny»

«Three Thousand Years of Longing» – «Cautionary Tale»

«Till» – «Stand Up»

«Tomorrow’s Today» – «Tomorrow’s Today»

«Top Gun: Maverick» – «Hold My Hand»

«A Tree of Life: The Pittsburgh Synagogue Shooting» – «A Tree of Life»

«Turning Red» – «Nobody Like U»

«Tuzhyasathi Kahihi» – «Bharat Mata Ki Jay», «Grishmat Kasa Vasant Ful La», «Khota Dev Mazha»

«Tyson’s Run» – «If You Believe»

«The Voice of Dust and Ash» – «Dust and Ash»

«We Are Art Through the Eyes of Annalaura» – «We Are Art»

«Wendell & Wild» – «Raising the Dead»

«Where the Crawdads Sing» – «Carolina»

«White Noise» – «New Body Rhumba»

«Wildcat» – «A Sky Like I’ve Never Seen»