Όσκαρ 2022: Beyoncé, Billie Eilish και Finneas θα εμφανιστούν στην τελετή απονομής

Στην τελετή απονομής των Όσκαρ 2022 θα παρουσιαστούν τέσσερα από τα πέντε τραγούδια που είναι υποψήφια φέτος για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η Beyoncé, η Billie Eilish και ο FINNEAS είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα ανέβουν στη σκηνή των Βραβείων Όσκαρ 2022 την Κυριακή 27 Μαρτίου για να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους που είναι υποψήφια φέτος για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Αφού πέρυσι οι υποψηφιότητες για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι παρουσιάστηκαν σε ένα pre-show των Όσκαρ, φέτος οι υποψήφιοι για το βραβείο θα εμφανιστούν στην κύρια τελετή απονομής.

Η Beyoncé θα ερμηνεύσει το «Be Alive» από το «King Richard», η Billie Eilish και οι FINNEAS θα ερμηνεύσουν το «No Time To Die» από την ομώνυμη ταινία, η Reba McEntire θα ερμηνεύσει το «Somehow You Do» από το «Four Good Days» και ο Sebastián Yatra θα ερμηνεύσει το «Dos Oruguitas» από το «Encanto».

Σύμφωνα με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ο Van Morrison προσκλήθηκε να ερμηνεύσει το «Down To Joy» από το «Belfast», αλλά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στα Βραβεία Όσκαρ.

«Ο Van Morrison κλήθηκε να ερμηνεύσει το υποψήφιο τραγούδι του, αλλά δεν θα παρευρεθεί στα Όσκαρ λόγω του προγράμματος της περιοδείας του, επομένως το “Down to Joy” από το Μπέλφαστ δεν θα παρουσιαστεί στην τελετή», αναφέρει ανακοίνωση της Ακαδημίας.

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση του Sebastián Yatra στα Όσκαρ, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που έχουν ανέβει ξανά στη σκηνή των βραβείων

Η Billie Eilish και οι FINNEAS ερμήνευσαν το «Yesterday» των Beatles για την ενότητα «In Memoriam» (Εις Μνήμην) των βραβείων πριν από δύο χρόνια, ενώ η Rebba McEntire ερμήνευσε το υποψήφιο «I’m Checkin’ Out» από το «Postcards From The Edge» στην τελετή απονομής το 1991.

Η Beyoncé έχει εμφανιστεί στα Βραβεία Όσκαρ τρεις φορές στο παρελθόν

Στην τελετή απονομής του 2005 ερμήνευσε τρία από τα πέντε τραγούδια που ήταν υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, το «Learn to Be Lonely» από το The Phantom of the Opera, το «Believe» από το The Polar Express (το οποίο το ερμήνευσε με τον Josh Groban) και το «Vois sur ton chemin (Look to Your Path)» από το The Chorus (μαζί με την American Boychoir).

Το 2007, τραγούδησε τρία τραγούδια από το «Dreamgirls» που ήταν υποψήφια για το βραβείο μαζί με την Jennifer Hudson, τη συμπρωταγωνίστριά της στην εν λόγω ταινία, η οποία κέρδισε το Όσκαρ του Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της. Η Beyoncé και η Jennifer Hudson ένωσαν τις δυνάμεις τους για να τραγουδήσουν το «Love You I Do» και το «Listen» και μαζί με τον Keith Robinson και την Anika Noni Rose τραγούδησαν το «Patience».

Το 2009, η Beyoncé συνόδευσε τον οικοδεσπότη των Όσκαρ εκείνης της χρονιάς, τον Hugh Jackman και πολλούς άλλους αστέρες σε ένα medley που τίμησε τα κινηματογραφικά μιούζικαλ. Στο αφιέρωμα συμμετείχαν επίσης ο Zac Efron, η Vanessa Hudgens, η Amanda Seyfried και ο Dominic Cooper.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Beyoncé ενδέχεται να ερμηνεύσει το «Be Alive» εξ αποστάσεως από ένα γήπεδο τένις στο Compton της Καλιφόρνια. Στην περιοχή αυτή έκαναν προπονήσεις οι μελλοντικοί θρύλοι του τένις Venus και Serena Williams υπό το άγρυπνο μάτι του πατέρα τους, Richard.

Σύμφωνα με ένα σενάριο, ο Will Smith, ο οποίος υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «King Richard», θα μπορούσε να εμφανιστεί μαζί με την Beyoncé και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς το «Dolby Theatre» του Χόλιγουντ για την τελετή απονομής των Όσκαρ.

Εκτός από αυτά τα κομμάτια που είναι υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, στην τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2022 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά και η μεγάλη επιτυχία «We Don’t Talk About Bruno» από την ταινία «Encanto».