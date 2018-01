Ποια τραγούδια και ποια μουσικές επενδύσεις προτείνονται για ένα χρυσό αγαλματίδιο εν όψει των φετινών Βραβείων Όσκαρ;

Όλα είναι έτοιμα προκειμένου να αστράψουν τα φλας και οι μεγαλύτεροι κινηματογραφικοί αστέρες να παρελάσουν στο φημισμένο κόκκινο χαλί των Βραβείων Όσκαρ.

Τα ετήσια Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματόγραφου θα διοργανωθούν για 90η φορά στην ιστορία τους την Κυριακή 4 Μαρτίου στον καθιερωμένο πλέον χώρο διεξαγωγής τους, το «Dolby Theatre» του Hollywood. Το ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή αναλαμβάνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Jimmy Kimmel, οικοδεσπότης του late night show «Jimmy Kimmel Live!».

Μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για να πλημμυρίσει το Λος Άντζελες από την αίγλη, το κύρος και τη λάμψη των κινηματογραφικών αστέρων που θα παρευρεθούν εκεί, είναι οι πολυαναμενόμενες υποψηφιότητες.

Η λίστα των κινηματογραφικών ταινιών και των ηθοποιών που προτείνονται προς βράβευση δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 23 Ιανουαρίου.

Μολονότι οι σινεφίλ έχουν ήδη αρχίσει συζητήσεις για τα φαβορί και τα αουτσάιντερ, οι μουσικόφιλοι θα στρέψουν το βλέμμα σε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες των Βραβείων Όσκαρ, εξίσου σημαντικές.

Πρόκειται για τα πρωτότυπα τραγούδια και μουσικά θέματα που επένδυσαν τις κινηματογραφικές ταινίες της προηγούμενης σεζόν.

Βέβαια, το χρυσό αγαλματίδιο θα απονεμηθεί στους δημιουργούς εκάστοτε τραγουδιού και όχι στους ερμηνευτές. Κάποιοι από τους προαναφερόμενους τυγχάνει να συμμετέχουν και στην ερμηνεία και στην ομάδα των δημιουργών και ως εκ τούτου θα διεκδικήσουν οι ίδιοι το βραβείο.

Το «This Is Me» από την ταινία «The Greatest Showman» έχει βραβευθεί ήδη με Χρυσή Σφαίρα και χάρη στις υπογραφές των στιχουργών του πολυβραβευμένου «La La Land», του διδύμου Pasek and Paul (Benj Pasek και Justin Paul), βάζει πλώρη να επαναλάβει το το σκηνικό.

Ανάμεσα στις μελωδίες που ξεχωρίζουν για την «Πρωτότυπη Μουσική Επένδυση» είναι εκείνη του Γάλλου συνθέτη -ελληνικής καταγωγής- Alexandre Desplat για το «The Shape Of Water». Την τροπαιοθήκη του Desplat κοσμεί ήδη ένα χρυσό αγαλματίδιο για το «The Grand Budapest Hotel» (2015). Στους υπόλοιπους τίτλους παρατηρούμε και το μουσικό θέμα της ταινίας «Stars Wars: The Last Jedi».

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«Mighty River» από το «Mudbound» (ερμηνεία: Mary J Blige)

«Mystery Of Love» από το «Call Me By Your Name» (Sufjan Stevens)

«Remember Me» από το «Coco» (Miguel ft. Natalia Lafourcade)

«Stand Up For Something» από το «Marshall» (Andra Day feat. Common)

«This Is Me» από το «The Greatest Showman»

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

«Dunkirk» – Hans Zimmer

«Phantom Thread» – Jonny Greenwood

«The Shape Of Water» – Alexandre Desplat

«Stars Wars: The Last Jedi» – John Williams

«Three Billboard Outside Ebbing, Missouri» – Carter Burwell