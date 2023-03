Όσκαρ 2023: Στο «Naatu Naatu» από τo «RRR» το βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι

Το «Naatu Naatu» είναι το τέταρτο τραγούδι σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει το βραβείο.

Το ινδικό τραγούδι «Naatu Naatu» από την ταινία «RRR» κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στα Βραβεία Όσκαρ 2023.

Η παγκόσμια επιτυχία «Naatu Naatu» επενδύει την πιο ζωντανή και αισιόδοξη σκηνή στην κατά τα άλλα γεμάτη μάχες ταινία.

Το «Naatu Naatu», ένα ινδικό τραγούδι στη γλώσσα Τελουγκού, είναι το πρώτο τραγούδι σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής που κερδίζει το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι μετά το «Jai Ho» από το «Slumdog Millionaire» πριν από 14 χρόνια.

Πλέον, στα 95 χρόνια της ιστορίας των Όσκαρ μόνο τέσσερα είναι τα τραγούδια σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής που έχουν κερδίσει το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Σε αυτά περιλαμβάνεται και η μοναδική ελληνική νίκη στη συγκριμένη κατηγορία: Το εμβληματικό τραγούδι «Τα Παιδιά Του Πειραιά» του Μάνου Χατζιδάκι με ερμηνεύτρια τη Μελίνα Μερκούρη από την ταινία «Ποτέ Την Κυριακή», στο οποίο απονεμήθηκε το βραβείο το 1960.

Το «Naatu Naatu» διεκδικούσε το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι μαζί με το «Hold My Hand» της Lady Gaga από το «Top Gun: Maverick», το «Lift Me Up» της Rihanna από το «Black Panther: Wakanda Forever», το «This Is A Life» των Son Lux, Mitski και David Byrne από το «Everything Everywhere All At Once» και το «Applause» από το «Tell It Like a Woman».

Ο συνθέτης M.M. Keeravani και ο καλλιτέχνης – στιχουργός Chandrabose ανέβηκαν σκηνή των Βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theater του Χόλιγουντ και παρέλαβαν το βραβείο – ήταν η πρώτη υποψηφιότητα και για τους δύο.

«Μεγάλωσα ακούγοντας τους Carpenters και τώρα είμαι εδώ με τα Όσκαρ», δήλωσε ο M.M. Keeravani με ένα πλατύ χαμόγελο. Στη συνέχεια άρχισε να τραγουδάει το υπόλοιπο της ομιλίας του πριν καταλήξει: «Σας αγαπώ όλους!».

Εν μεταξύ, ο Chandrabose είχε ένα μονολεκτικό μήνυμα όταν πήρε τον λόγο: «Namaste».

Ο M.M. Keeravani είχε δηλώσει προηγουμένως στο Billboard ότι ήλπιζε να συναντήσει τη Rihanna στα Όσκαρ. Όσο για το τι μέλλει γενέσθαι;

«Ανυπομονώ να αγκαλιάσει ο κόσμος όλο και περισσότερα ινδικά τραγούδια, ταινίες, ιστορίες και πολιτισμούς. Όχι μόνο από εμένα, αλλά και από τους συναδέλφους μου μουσικούς, σκηνοθέτες και κινηματογραφιστές στην Ινδία», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, το «Naatu Naatu» από την ταινία «RRR» είχε κερδίσει το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στις Χρυσές Σφαίρες 2023.