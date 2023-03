Όσκαρ 2023: Η Lady Gaga θα τραγουδήσει τελικά στην τελετή απονομής των βραβείων

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με την εμφάνιση της Lady Gaga στα Βραβεία Όσκαρ 2023.

Η Lady Gaga θα τραγουδήσει τελικά απόψε στην τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2023 το τραγούδι της «Hold My Hand» για την ταινία «Top Gun: Maverick».

Το Variety μετέδωσε πρώτο την αναπάντεχη ανατροπή. Ο εκτελεστικός παραγωγός και showrunner των Όσκαρ, Glenn Weiss, είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 8 Μαρτίου ότι η Lady Gaga επρόκειτο να τραγουδήσει στα βραβεία.

Ο Glenn Weiss ανέφερε ότι η ομάδα των Βραβείων Όσκαρ και η Lady Gaga είχαν αποφασίσει από κοινού να μην πραγματοποιηθεί η εμφάνιση λόγω των ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της τραγουδίστριας, η οποία βρίσκεται αυτήν την περίοδο εν μέσω των γυρισμάτων της ταινίας «Joker»: Folie à Deux.

«Έχουμε μία εξαιρετική σχέση με τη Lady Gaga και την ομάδα της. Βρίσκεται στη μέση των γυρισμάτων μίας ταινίας αυτή τη στιγμή. Εδώ, τιμούμε την κινηματογραφική βιομηχανία και το τι χρειάζεται για να γυριστεί μία ταινία μετά από ένα σωρό μπρος – πίσω…», ανέφερε τότε.

«Δεν αισθάνθηκε ότι μπορεί να κάνει μία εμφάνιση του επιπέδου που έχουμε συνηθίσει μαζί της και που έχει συνηθίσει η ίδια. Έτσι, δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην τελετή», τόνισε.

Με τη συμμετοχή της τελευταίας στιγμής της Lady Gaga, στη βραδιά των Βραβείων Όσκαρ θα παρουσιαστούν και τα πέντε τραγούδια που είναι υποψήφια για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Στη σκηνή θα ανέβουν επίσης η Rihanna με το «Lift Me Up» από το «Black Panther: Wakanda Forever», η Sofia Carson και η Diane Warren με το «Applause» από το «Tell It Like a Woman», η Stephanie Hsu, ο David Byrne και ο Son Lux με το «This Is A Life» από το «Everything Everywhere All At Once» και οι Rahul Sipligunj και Kaala Bhairava με το «Naatu Naatu» από το «RRR».

Αυτή θα είναι η φορά μετά από τρία χρόνια όπου στην τελετή απονομής των Όσκαρ θα παρουσιαστούν και τα πέντε υποψήφια τραγούδια.

Πριν από δύο χρόνια, είχαν παρουσιαστεί και τα πέντε τραγούδια, κατά τη διάρκεια ενός pre-show. Αυτή η κίνηση θεωρήθηκε ασέβεια από πολλούς στη μουσική κοινότητα. Πέρυσι, ο Van Morrison αρνήθηκε να ερμηνεύσει το «Down To Joy» από το «Belfast», οπότε παρουσιάστηκαν μόνο τέσσερα από τα υποψήφια τραγούδια.

Αυτή θα είναι η τέταρτη εμφάνιση της Lady Gaga στα Όσκαρ. Το 2015, ερμήνευσε ένα medley με τέσσερα τραγούδια από την ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας» (The Sound of Music) προς τιμήν της 50ής επετείου της.

Σε μια αξέχαστη στιγμή, η Julie Andrews βγήκε στο τέλος της εμφάνισης της Lady Gaga και οι δύο σταρ αγκαλιάστηκαν.

Το 2016, η Lady Gaga ερμήνευσε στα Βραβεία Όσκαρ το «Til It Happens To You» από το «The Hunting Ground». Το 2019, τραγούδησε μαζί με τον Bradley Cooper το «Shallow» από την ταινία τους «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται), το οποίο κέρδισε τελικά το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.