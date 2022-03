Όσκαρ 2022: Οι νικητές της μεγάλης βραδιάς – Στους Billie Eilish και FINNEAS το βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι

Όσα έγιναν στη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ.

Η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2022 έλαβε χώρα στο «Dolby Theatre» του Λος Άντζελες την Κυριακή 27 Μαρτίου.

Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν η ηθοποιοί Regina Hall, Amy Schumer, Wanda Sykes, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε ένδειξη σεβασμού για το λαό της Ουκρανίας.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2022 είχε λάβει η western ταινία «The Power of the Dog» (Η Εξουσία του Σκύλου), η οποία ήταν υποψήφια προς βράβευση σε 12 κατηγορίες.

Ωστόσο στη χθεσινή τελετή απονομής θριάμβευσε η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Dune», κερδίζοντας συνολικά έξι βραβεία.

Το «Dune» επικράτησε στις περισσότερες από τις τεχνικές κατηγορίες (Καλύτερο Μοντάζ, Καλύτερη Φωτογραφία, Καλύτερος Ήχος, Καλύτερα Οπτικά Εφέ κ.λπ.), ενώ βραβείο κέρδισε και η μουσική επένδυση της ταινίας που έφερε την υπογραφή του συνθέτη Hans Zimmer.

Αυτό ήταν το δεύτερο βραβείο Όσκαρ στην καριέρα του Hans Zimmer. Ο Γερμανός συνθέτης είχε κερδίσει ξανά το βραβείο για την Καλύτερη Μουσική Επένδυση για το έργο στην πρωτότυπη ταινία κινουμένων σχεδίων «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών) της Disney που κυκλοφόρησε το 1994.

Τον Απρίλιο του 2020, η Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας στα Βραβεία Όσκαρ 2022 θα είχε δέκα υποψηφίους. Από τα 84α Βραβεία Όσκαρ, το 2012, για τον τίτλο της Καλύτερης Ταινίας είναι υποψήφιες από πέντε έως δέκα ταινίες, ανάλογα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία κέρδισε φέτος το «CODA».

Το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι απονεμήθηκε στην Billie Eilish και στον FINNEAS για το «No Time To Die» από την ομώνυμη ταινία του James Bond.

Στην πιο εξωφρενική στιγμή στην ιστορία των Βραβείων Όσκαρ, ο Will Smith ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον Chris Rock, ενώ ο κωμικός παρουσίαζε το βραβείο για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ στα Όσκαρ του 2022, επειδή αστειεύτηκε με την απώλεια μαλλιών που έχει εμφανίσει ως σύμπτωμα αλωπεκίας η σύζυγος του Will Smith, της Jada Pinkett Smith.

Το μουσικό σκέλος

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2022 παρουσιάστηκαν τέσσερα από τα πέντε τραγούδια που ήταν υποψήφια φέτος για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η Beyoncé ερμήνευσε το «Be Alive» από την ταινία «King Richard», η Billie Eilish και οι FINNEAS ερμήνευσαν το «No Time To Die» από την ομώνυμη ταινία, η Reba McEntire ερμήνευσε το «Somehow You Do» από το «Four Good Days» και ο Sebastián Yatra ερμήνευσε το «Dos Oruguitas» από το «Encanto».

Σύμφωνα με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ο Van Morrison προσκλήθηκε να ερμηνεύσει το «Down To Joy» από το «Belfast», αλλά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στα Βραβεία Όσκαρ.

Επίσης η Megan Thee Stallion, η Becky G και ο Luis Fonsi συνάντησαν στη σκηνή πέντε μέλη από το καστ της ταινίας «Encanto» – τους Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán και Diane Guerrero – για να ερμηνεύσουν το τραγούδι «We Don’t Talk About Bruno» από την επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney.

Οι νικητές των Βραβείων Όσκαρ 2022

Καλύτερη Ταινία

«Belfast»

«CODA»

«Don’t Look Up»

«Drive My Car»

«Dune»

«King Richard»

«Licorice Pizza»

«Nightmare Alley»

«The Power of the Dog»

«West Side Story»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Kenneth Branagh – «Belfast»

Ryûsuke Hamaguchi – «Drive My Car»

Paul Thomas Anderson – «Licorice Pizza»

Jane Campion – «The Power of the Dog»

Steven Spielberg – «West Side Story»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Javier Bardem – «Being the Ricardos»

Benedict Cumberbatch – «The Power of the Dog»

Andrew Garfield – «Tick, Tick … Boom!»

Will Smith – «King Richard»

Denzel Washington – «The Tragedy of Macbeth»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessica Chastain – «The Eyes of Tammy Faye»

Olivia Colman – «The Lost Daughter»

Penélope Cruz – «Parallel Mothers»

Nicole Kidman – «Being the Ricardos»

Kristen Stewart – «Spencer»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ciarán Hinds – «Belfast»

Troy Kotsur – «CODA»

Jesse Plemons – «The Power of the Dog»

J.K. Simmons – «Being the Ricardos»

Kodi Smit-McPhee – «The Power of the Dog»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – «The Lost Daughter»

Ariana DeBose – «West Side Story»

Judy Dench – «Belfast»

Kirsten Dunst – «The Power of the Dog»

Aunjanue Ellis – «King Richard»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

«Belfast» – Kenneth Branagh

«Don’t Look Up» – Adam McKay, David Sirota

«King Richard» – Zach Baylin

«Licorice Pizza» – Paul Thomas Anderson

«The Worst Person in the World» – Eskil Vogt, Joachim Troer

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

«CODA» – Siân Heder

«Drive My Car» – Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe

«Dune» – Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

«The Lost Daughter» – Maggie Gyllenhaal

«The Power of the Dog» – Jane Campion

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Encanto»

«Flee»

«Luca»

«The Mitchells vs. the Machines»

«Raya and the Last Dragon»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

«Affairs of the Art»

«Bestia»

«Boxballet»

«Robin Robin»

«The Windshield Wiper»

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«Be Alive» – «King Richard» (Δημιουργοί: Beyoncé Knowles-Carter, Dixson)

«Dos Oruguitas» – «Encanto» (Δημιουργός: Lin-Manuel Miranda)

«Down to Joy» – «Belfast» (Δημιουργός: Van Morrison)

«No Time to Die» – «No Time to Die» (Δημιουργοί: Billie Eilish, Finneas O’Connell)

«Somehow You Do» – «Four Good Days» (Δημιουργός: Diane Warren)

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική Επένδυση

«Don’t Look Up» – Nicholas Britell

«Dune» – Hans Zimmer

«Encanto» – Germaine Franco

«Parallel Mothers» – Alberto Iglesias

«The Power of the Dog» – Jonny Greenwood

Καλύτερος Ενδυματολογικός Σχεδιασμός

«Cruella»

«Cyrano»

«Dune»

«Nightmare Alley»

«West Side Story»

Καλύτερη Live Action Ταινία Μικρού Μήκους

«Ala Kachuu – Take and Run»

«The Dress»

«The Long Goodbye»

«On My Mind»

«Please Hold»

Καλύτερος Ήχος

«Belfast»

«Dune»

«No Time to Die»

«The Power of the Dog»

«West Side Story»

Καλύτερη Φωτογραφία

«Dune» – Greig Fraser

«Nightmare Alley» – Dan Laustsen

«The Power of the Dog» – Ari Wegner

«The Tragedy of Macbeth» – Bruno Delbonnel

«West Side Story» – Janusz Kamiński

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«Ascension»

«Attica»

«Flee»

«Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)»

«Writing With Fire»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

«Audible»

«Lead Me Home»

«The Queen of Basketball»

«Three Songs for Benazir»

«When We Were Bullies»

Καλύτερο Μοντάζ

«Don’t Look Up»

«Dune»

«King Richard»

«The Power of the Dog»

«Tick, Tick … Boom!»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

«Drive My Car» (Ιαπωνία)

«Flee» (Δανία)

«The Hand of God» (Ιταλία)

«Lunana: A Yak in the Classroom» (Μπουτάν)

«The Worst Person in the World» (Νορβηγία)

Καλύτερο Μακιγιάζ & Μαλλιά

«Coming 2 America»

«Cruella»

«Dune»

«The Eyes of Tammy Faye»

«House of Gucci»

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής

«Dune»

«Nightmare Alley»

«The Power of the Dog»

«The Tragedy of Macbeth»

«West Side Story»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

«Dune»

«Free Guy»

«No Time to Die»

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»

«Spider-Man: No Way Home»