Ποιοι κέρδισαν το περίβλεπτο χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ;

Η ταινία «Η Μορφή του Νερού» (The Shape Of Water) του Guillermo del Toro, ένα σκοτεινό και αλληγορικό παραμύθι με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο στην Αμερική του 1962, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας στην 90ή τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το βράδυ της Κυριακής 4 Μαρτίου.

«Όταν ήμουν παιδί στο Μεξικό, έβλεπα ταινίες του κλασικού σινεμά. Κι ο Steven Spielberg μου είπε, αν ανέβεις απόψε στη σκηνή, να νιώσεις μέρος αυτής της κληρονομιάς και να είσαι περήφανος. Αφιερώνω το βραβείο στους νέους, που μας δείχνουν πώς γίνονται τα πράγματα, σε όλες τις χώρες», είπε στον ευχαριστήριο λόγο του ο σκηνοθέτης.

«Μεγαλώνοντας στο Μεξικό, ποτέ δεν πίστευα ότι θα μου συνέβαινε αυτό — αλλά μου συνέβη. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία για να μιλήσετε για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα, μπορείτε να το κάνετε. Αυτή είναι μια πόρτα, κλοτσήστε την και μπείτε!», πρόσθεσε.

Μετά την περσινή γκάφα με την λάθος ανακοίνωση, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου απέδειξε ότι έχει χιούμορ, επιλέγοντας για δεύτερη χρονιά τον Warren Beatty και τη Faye Dunaway να παρουσιάσουν ξανά το Βραβείο Όσκαρ για την Καλύτερη Ταινία, αυτή τη φορά σωστά.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο ο Μεξικανός σκηνοθέτης πήρε το φάκελο με το αποτέλεσμα και τον… κοίταξε για να σιγουρευτεί ότι είναι ο ίδιος νικητής, δείχνοντας τον στη συνέχεια στο κοινό.

Η «Μορφή του Νερού», που είχε συνολικά 13 υποψηφιότητες, κέρδισε τέσσερα Όσκαρ, ανάμεσά τους τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας.

Οι νικητές στα 90α Βραβεία Όσκαρ

Σημείωση: Οι νικητές αναγράφονται με έντονα γράμματα ανάμεσα στις υπόλοιπες υποψηφιότητες.

Καλύτερη Ταινία

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape Of Water

Three Billboard Outside Ebbing, Missouri

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet – «Call Me By Your Name»

Daniel Day-Lewis – «Phantom Thread»

Daniel Kaluuya – «Get Out»

Gary Oldman – «Darkest Hour»

Denzel Washington – «Roman J. Israel, Esq.»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Willem Dafoe – «The Florida Project»

Woody Harrelson – «Three Billboards outside Ebbing, Missouri»

Richard Jenkins – «The Shape Of Water»

Christophe Plummer – «All The Money In The World»

Sam Rockwell – «Three Billboard Outside Ebbing, Missouri»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Sally Hawkins – «The Shape Of Water»

Frances McDormand – «Three Billboards outside Ebbing, Missouri»

Margot Robbie – «I, Tonya»

Saoirse Ronan – «Lady Bird»

Mery Streep – «The Post»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Mary J. Blige – «Mudbound»

Allison Janney – «I, Tonya»

Lesley Manville – «Phantom Thread»

Laurie Metcalf – «Lady Bird»

Octavia Spencer – «The Shape Of Water»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape Of Water

Three Billboard Outside Ebbing, Missouri

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«Mighty River» από το «Mudbound» (ερμηνεία: Mary J Blige)

«Mystery Of Love» από το «Call Me By Your Name» (Sufjan Stevens)

«Remember Me» από το «Coco» (Miguel ft. Natalia Lafourcade)

«Stand Up For Something» από το «Marshall» (Andra Day feat. Common)

«This Is Me» από το «The Greatest Showman»

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

«Dunkirk» – Hans Zimmer

«Phantom Thread» – Jonny Greenwood

«The Shape Of Water» – Alexandre Desplat

«Stars Wars: The Last Jedi» – John Williams

«Three Billboard Outside Ebbing, Missouri» – Carter Burwell

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

The Boss Baby

The Breadwinenr

Coco

Ferdinad

Loving Vincent

Καλύτερη Φωτογραφία

Blade Runner 2049

Darket Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape Of Water

Καλύτερος Ενδυματολογικός Σχεδιασμός

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Shape Of Water

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Abacus: Small Enough To Jail

Faces Places

Icarus

Last Men In Aleppo

Strong Island

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Edith+Eddie

Heaven Is A Traffic Jam On The 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Καλύτερο Μοντάζ

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape Of Water

Three Billboard Outside Ebbing, Missouri

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

A Fantastic Woman (Χιλή)

The Insult (Λίβανος)

Loveless (Ρωσία)

On Body and Soul (Ουγγαρία)

The Square (Σουηδία)

Καλύτερο Makeup & Hairstyling

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape Of Water

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Dear Basketball

Garden Party

Loop

Negative Space

Revolting Rhymes

Καλύτερη Ταινία Ζωντανής Δράσης Μικρού Μήκους

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All Of Us

Καλύτερη Επεξεργασία Ήχου

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape Of Water

Stars Wars: The Last Jedi

Καλύτερη Μίξη Ήχου

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape Of Water

Stars Wars: The Last Jedi

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Blade Runner 2049

Guardians of The Galaxy Vol. 2

Kong: Skull Island

Stars Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes