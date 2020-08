Όσα έγιναν στο «The Weeknd Experience» στο TikTok

Το «The Weeknd Experience» ήταν ένα ψυχεδελικό ταξίδι σε neon χρώμτα.

Ο The Weeknd εμφανίστηκε στο TikTok ως ψηφιακό avatar και τραγούδησε στην εικονική συναυλία «The Weeknd Experience» επιτυχίες από το άλμπουμ του «After Hours», ενώ, ταυτόχρονα, έδωσε πρόγευση ενός καινούργιου τραγουδιού.

Ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός διοργάνωσε την εκδήλωσε για να συγκεντρώσει χρήματα για καλό σκοπό, ενθαρρύνοντας τους θεατές να κάνουν δωρεές στην Πρωτοβουλία Ίσης Δικαιοσύνης.

Η εικονική συναυλία είχε διάρκεια 20 λεπτών και την παρακολουθήσουν πάνω από 200.000 θεατές.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ψηφιακές αποδόσεις των τραγουδιών «Pray for Me», «Blinding Lights», «Save Your Tears», καθώς και του remix για το «In Your Eyes», όπου έκανε μια cameo εμφάνιση η Doja Cat ως η γάτα-avatar της.

Στα 7 λεπτά ακριβώς της εικονικής συναυλίας ο The Weeknd παρουσίασε ένα απόσπασμα διάρκειας ενός λεπτού από ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια του «Τhe Weeknd Experience», το avatar του Abel Tesfaye -με την εμφάνιση της περσόνας που έχει δημιουργήσει για τις ανάγκες του άλμπουμ «After Hours»- έκανε ένα ταξίδι σε νέον χρώματα, τη στιγμή που οι χρήστες του TikTok επικοινωνούσαν με σχόλια τα οποία ενσωματώνονταν στη δράση.

Όπως αναφέρθηκε, ο The Weeknd χρησιμοποίησε τo show για να συγκεντρώσει χρήματα για την Πρωτοβουλία Ίσης Δικαιοσύνης, με το TikTok να αντιστοιχεί τις δωρεές που θα έκανε το κοινό μέσω της εφαρμογής πριν από την εικονική συναυλία.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις των συλλεκτικών εμπορευμάτων για το «The Weeknd Experience» θα πάνε επίσης σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.