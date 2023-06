«Maestro»: Ο Ορέστης Χαλκιάς δίνει νέα ζωή στο κλασικό τραγούδι «Μια Πόλη Μαγική» του Μάνου Χατζιδάκι

Το τραγούδι του Ορέστη Χαλκιά από τη σειρά «Maestro» που έχει αγγίξει τις καρδιές του κοινού.

Το τραγούδι «Μια Πόλη Μαγική» του Μάνου Χατζιδάκι έχει αγγίξει τις καρδιές του κοινού με την ερμηνεία του πολυτάλαντου Ορέστη Χαλκιά στον πρώτο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Η ενορχήστρωση αυτής της νέας εκτέλεσης έχει γίνει από τον Γιάννη Δίσκο, ο οποίος δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα και προσδίδει ένα εκλεπτυσμένο ήχο στο κλασικό τραγούδι «Μια Πόλη Μαγική».

Η παραγωγή ανήκει στον ταλαντούχο Μάριο Laz Ιωαννίδη, ο οποίος έχει φροντίσει να αποδώσει την αίσθηση του αρχικού τραγουδιού με μοναδικό τρόπο. Η παραγωγή είναι εξαιρετική και αναδεικνύει την ποιότητα της μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι.

Η Μαρία Παπαγεωργίου υπογράφει τη διασκευή του «Μια Πόλη Μαγική». Με την προσωπική ματιά της, δίνει νέα χρώματα και διαστάσεις στο τραγούδι, διατηρώντας όμως την ουσία και τη μαγεία της πρωτότυπης δημιουργίας.

Οι μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι αποκτούν νέα ζωή μέσα από την τρυφερή ερμηνεία του Ορέστη Χαλκιά, ο οποίος έχει αποσπάσει επίσης εγκωμιαστικά σχόλια για την εμφάνισή του στον ρόλο του «Αντώνη» στο «Maestro».

Το «Μια Πόλη Μαγική» είναι το δεύτερο τραγούδι από τη σειρά «Maestro» με την ερμηνεία του Ορέστη Χαλκιά που κυκλοφορεί επίσημα.

Μετά την επιτυχία της διασκευής του θρυλικού «The Wonder Of You», ο Ορέστης Χαλκιάς ερμηνεύει για άλλη μια φορά ένα αξέχαστο τραγούδι και συγκινεί το κοινό.

Η μεγαλοπρέπεια της ενορχήστρωσης, η εξαιρετική παραγωγή και η μοναδική διασκευή συνθέτουν ένα αριστούργημα που δεν περνά απαρατήρητο.

Η σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, η πρώτη ελληνική σειρά που έγινε διαθέσιμη στο Netflix, έφερε στις οθόνες μας έναν ανεπανάληπτο συνδυασμό μουσικής και κινηματογραφικής τέχνης, με την παρουσία του Ορέστη Χαλκιά να αφήνει μία αξέχαστη εντύπωση.

Το «Μια Πόλη Μαγική» με τη φωνή του Ορέστη Χαλκιά κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming από τη Minos EMI, a Universal Music Company.