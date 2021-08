Οπαδοί του Drake παραβίασαν το σπίτι των παιδικών χρόνων του Kanye West

Το τελευταίο κεφάλαιο στη διαμάχη μεταξύ του Kanye West και του Drake εκτυλίχθηκε το Σάββατο, με τους θαυμαστές του δεύτερου να παραβιάζουν το σπίτι των παιδικών χρόνων του πρώτου στο Σικάγο.

Ενώ ο Kanye West ήταν απασχολημένος με την κατασκευή ενός αντιγράφου του σπιτιού των παιδικών χρόνων του για την τρίτη εκδήλωση ακρόασης του επερχόμενου άλμπουμ του «Donda», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο γήπεδο «Soldier Field» του Σικάγο, οπαδοί του Drake αποφάσισαν να αφήσουν πλακάτ με συνθήματα στα σκαλιά του σπιτιού στη γειτονιά South Shore της πόλης, στο οποία μεγάλωσε ο Kanye μαζί με τη μητέρα του, Donda.

Ένα από τα συνθήματα αναφερόταν στη λεκτική επίθεση που εξαπέλυσε ο Drake στον Kanye μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόσφατο τραγούδι «Betrayal» του Trippie Redd, ένα άλλο προειδοποιούσε ότι το άλμπουμ «Certified Lover Boy» του Drizzy θα κυκλοφορήσει σύντομα, ενώ το τρίτο σύνθημα στρεφόταν εναντίον της προσωπικότητας των κοινωνικών δικτύων Justin Laboy, που βρίσκεται κοντά στον West.

Η επίθεση στο σπίτι των παιδικών χρόνων του είναι μόνο ένα από τα πολλά κεφάλαια στη μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ράπερ. Οι τόνοι στη διαμάχη τους αναμένεται να ανέβουν ακόμα περισσότεροι ενόψει της κυκλοφορίας των νέων άλμπουμ τους.

Ενώ ο Kanye West συνεχίζει να επεξεργάζεται το άλμπουμ «Donda» και να αξιοποιεί την προσμονή των θαυμαστών του διοργανώνοντας συνεχόμενες εκδηλώσεις ακρόασης, φαίνεται ότι η κυκλοφορία του άλμπουμ «Certified Lover Boy» του Drake είναι πιο κοντά από ποτέ.

Την Παρασκευή 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «SportsCenter» του ESPN, αποκαλύφθηκε μέσω μίας περίτεχνης διαφήμισης ότι το νέο άλμπουμ του Drake θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η ημερομηνία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα.

Παρότι εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο Kanye West παρέδωσε το άλμπουμ του με σκοπό την κυκλοφορία του το Σαββατοκύριακο (κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα), στη σελίδα του «Donda» στο Apple Music αναφέρεται ότι το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου.

Οι θαυμαστές τόσο του Kanye West όσο και του Drake θα πρέπει να περιμένουν υπομονετικά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα άλμπουμ των δύο καλλιτεχνών.

#Drake fans vandalized the home #KanyeWest lived in as a child. They also don’t seem to be too fond of #JustinLAboy!

Did they take it too far? pic.twitter.com/5jwcqbBAto

— No Jumper (@nojumper) August 28, 2021