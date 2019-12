Οι Onirama δίνουν άλλο αέρα στις νύχτες του Δεκεμβρίου

Οι Onirama δίνουν ραντεβού σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το συγκρότημα που έφερε τη λέξη μπάντα στην ελληνική pop – rock σκηνή μας δίνει αυτό το Δεκέμβριο ραντεβού σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα και την Κύπρο για να δώσει άλλο αέρα στις νύχτες μας.

Με το που ακουστεί η πρώτη νότα κάτι διαφορετικό συμβαίνει.

Ο μοναδικός frontman Θοδωρής Μαραντίνης με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής του και τη δυναμική και γεμάτη ενέργεια σκηνική του παρουσία αποκτά μία μοναδική κάθε φορά σχέση με το κοινό το οποίο γίνεται μία μεγάλη παρέα, η πιο κεφάτη παρέα της πόλης.

Με soundtrack τα αγαπημένα hit singles της μουσικής τους διαδρομής, αλλά και αγαπημένες διασκευές από ελληνικά και ξένα τραγούδια οι Onirama πειραματίζονται, παίζουν, χορεύουν και δημιουργούν το απόλυτο κλίμα για μία αξέχαστη βραδιά.

Mεταξύ των οποίων και το πρόσφατο «Πού Ήσουν Χτες» που έχει φτάσει στις πρώτες θέσεις του airplay chart και έχει πάνω από 4 εκατομμύρια views στο YouTube.

Αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο live, είναι ένα ξέφρενο party! Be part of the group!

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εμφανίσεων Δεκεμβρίου των Onirama, όπως αυτό διαμορφώνεται μέχρι στιγμής:

12/12 – Πλατεία Επταλόφου, Θεσσαλονίκη

13/12 – Κεντρική πλατεία, Ιεράπετρα Κρήτης

20/12 – Ola Ellinika, Κύπρος – Λεμεσός

24/12 – Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα

31/12 – Amara Hotel, Κύπρος – Λεμεσός