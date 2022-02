Οι OneRepublic κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «West Coast»

Το «West Coast» προέρχεται από ένα demo των OneRepublic που κυκλοφόρησαν πρώτοι οι U2.

Οι OneRepublic ονειρεύονται μία πραγματικότητα πολύ πιο ζεστή και φωτεινή από αυτή που έχουμε μπροστά μας.

Στο νέο τραγούδι τους με τίτλο «West Coast», την πρώτη κυκλοφορία τους για τη φετινή χρονιά, οι OneRepublic δραπετεύουν στη ζεστασιά της Καλιφόρνιας.

«Μερικές φορές πρέπει να φεύγεις από μία ραγισμένη καρδιά / Πριν μετατραπώ σε φάντασμα, χρειάζομαι μία ολοκαίνουργια αρχή / Πάω προς την ακτή, φίλε, δεν είναι τόσο μακριά / Ναι, έχουν ήλιο στο Λος Άντζελες και μερικά αστέρια που λάμπουν», τραγουδά ο frontman του συγκροτήματος, Ryan Tedder.

Το «West Coast» είναι μια ωδή στην αμερικανική πολιτεία της Καλιφόρνιας και θυμίζει κλασικούς ήχους της Καλιφόρνιας της δεκαετίας του 1960 από συγκροτήματα όπως οι The Beach Boys και οι The Mamas and the Papas, ενώ εμφανείς είναι επίσης οι επιρροές από τους Gorillaz.

Οι OneRepublic άρχισαν να ασχολούνται για πρώτη φορά με το «West Coast» κατά τη διαδικασία παραγωγής του άλμπουμ τους «Oh My My» του 2016, αλλά τελικά το έβαλαν στο συρτάρι. Μια προηγούμενη εκδοχή του τραγουδιού χρησιμοποιήθηκε για την επιτυχία «Summer Of Love» των U2 το 2017, σε παραγωγή του Ryan Tedder, το οποίο στην πραγματικότητα μετέτρεψε το αρχικό demo σε ένα αντιπολεμικό κομμάτι.

Το «West Coast» κυκλοφορεί με ένα αισιόδοξο μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Tomás Whitmore, ο οποίος ανέλαβε το βίντεο για το προηγούμενο single της μπάντας, το «Run», το οποίο αποκαλύφθηκε πέρυσι.

Στο βίντεο για το «West Coast» παρακολουθούμε τον Ryan Tedder να προσποιείται ότι οδηγεί μία καμπριολέ Cadillac με την οροφή ανοικτή και να ακολουθεί μία έντονη κόκκινη γραμμή που έχει σχεδιαστεί σε έναν χάρτη και καταλήγει στην ακτή.

Με το tablet στο χέρι, ο τραγουδιστής των OneRepublic δίνει μορφή στις εξωπραγματικές ιδέες του, διοργανώνοντας ακόμη και ένα χορευτικό πάρτι με θέμα το διάστημα.

Οι OneRepublic θα διοργανώσουν επίσης ένα χορευτικό πάρτι στην επερχόμενη περιοδεία τους «Never Ending Summer» που θα κάνει στάσεις σε 40 πόλεις της Βόρειας Αμερικής από την έναρξή της στις 8 Ιουλίου μέχρι την ολοκλήρωσή της στις 4 Σεπτεμβρίου.

Το pop – rock συγκρότημα αποτελείται από τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Ryan Tedder, τους κιθαρίστες Zach Filkins και Drew Brown, τον keyboardist Brian Willett, τον μπασίστα και τσελίστα Brent Kutzle και τον ντράμερ Eddie Fisher.

Οι OneRepublic έχουν συγκεντρώσει 5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify μέχρι σήμερα.

Το τελευταίο άλμπουμ τους, «Human», κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου 2021 και περιλαμβάνει singles, τα οποία συνδυαστικά διαθέτουν πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, όπως τα «Somebody», «Run», «Somebody To Love», «Wanted», «Didn’t I», «Better Days» και «Rescue Me», το οποίο έχει γίνει χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες.