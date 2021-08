Οι OneRepublic επέστρεψαν στις ρίζες τους για να δημιουργήσουν τραγούδια που είναι ευχάριστα και οικεία.

Οι OneRepublic παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ «Human».

Το «Human» περιλαμβάνει τόσο ολοκαίνουργια τραγούδια όσο και τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, όπως τα «Run», «Somebody To Love», «Wanted», «Didn’t I», «Better Days» και «Rescue Me», τα οποία έχουν συγκεντρώσει αθροιστικά πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια streams.

Αφού πειραματίστηκαν με τον ήχο τους στο άλμπουμ «Oh My My» του 2016, ο Ryan Tedder και η μπάντα του επέστρεψαν στις ρίζες τους για να δημιουργήσουν το πιο αυθεντικό άλμπουμ τους μέχρι σήμερα.

«Είναι μια περίληψη και των τεσσάρων προηγούμενων άλμπουμ μας», δηλώνει ο Ryan Tedder για το «Human», το οποίο κυκλοφορεί από τις Mosley Music Group και Interscope Records / Universal Music.

Τραγούδια όπως το «Run» και το «Didn’t I» θυμίζουν μερικούς από τους κλασικούς ήχους των OneRepublic και αποκαλύπτουν ότι στόχος του Ryan Tedder είναι να γράφει pop τραγούδια που είναι ευχάριστα και οικεία.

«Προσπαθώ να χτυπήσω μια φλέβα, και τουλάχιστον ένας άνθρωπος να μείνει με έναν ή δύο τραγούδια για τα οποία θα πει: “Ουάου, αυτό το τραγούδι μόλις διάβασε την αλληλογραφία μου”», εξηγεί ο κεντρικός τραγουδιστής της μπάντας.

«Οι άνθρωποι στους οποίους άρεσε ποτέ ο ήχος μας, θα βρουν πράγματα σε αυτό το άλμπουμ που πρόκειται να τους συνδέσουν μεταξύ τους ηχητικά. Και μετά νομίζω ότι πρέπει να εξελιχθούμε», σημειώνει.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Human», οι OneRepublic παρουσίασαν το μουσικό βίντεο για το νέο single «Someday», σε σκηνοθεσία των Miles Cable και Isaac Rentz.

Το «Human» και τα τραγούδια του είναι η ερωτική επιστολή των OneRepublic προς τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με θέμα το πόσο σημαντικά μπορεί να είναι στη ζωή το θάρρος, η αγάπη και η απώλεια.

Οι ΟneRepublic αποτελούνται από τον τραγουδιστή / τραγουδοποιό Ryan Tedder, τους κιθαρίστες Zach Filkins και Drew Brown, τον μπασίστα και τσελίστα Brent Kutzle, τον keyboardist Brian Willett και τον ντράμερ Eddie Fisher.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Dreaming Out Loud» το 2007. Το άλμπουμ περιλάμβανε το επιτυχημένο single «Apologize» των 20 εκατομμυρίων πωλήσεων, το οποίο έσπασε τα ρεκόρ στις ψηφιακές πωλήσεις και στο airplay παγκοσμίως και έλαβε μια υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Το δεύτερο άλμπουμ των OneRepublic, το «Waking Up» του 2009, ανέδειξε τα επιτυχημένα singles «All the Right Moves», «Secrets» και «Good Life». Το 2013 ακολούθησε το πλατινένιο άλμπουμ «Native», το οποίο περιείχε το Νο. 1 single «Counting Stars» που σημείωσε πάνω από 41 εκατομμύρια πωλήσεις. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «Oh My My», το 2016.

Οι OneRepublic έχουν συγκεντρώσει στο Spotify μέχρι σήμερα 5 δισεκατομμύρια streams.

Ακούστε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: