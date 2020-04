Η συναυλία «One World: Together At Home» κυκλοφορεί σε ένα απολαυστικό άλμπουμ

Ένα απολαυστικό άλμπουμ γεμάτο συγκινητικές ερμηνείες.

Η συναυλία «One World: Together At Home» ένωσε το βράδυ του Σαββάτου 18 Απριλίου μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής για να στηρίξει τους επαγγελματίες υγείας που δίνουν μάχη κατά του COVID-19.

Το show που διοργάνωσαν το κίνημα Global Citizen και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε συνεργασία με τη Lady Gaga έδωσε στην ανθρωπότητα την ευκαιρία να συνασπιστεί στον αγώνα κατά του κορονοϊού και συγκέντρωσε το αστρονομικό ποσό των 127,9 εκατομμυρίων δολαρίων για το Ταμείο Αλληλεγγύης για τον COVID-19 του ΠΟΥ.

Οι μουσικές στιγμές του προγράμματος κάλυπταν διαφορετικά είδη και ταξίδεψαν τους θεατές σε διαφορετικές εποχές, με όλες τις εμφανίσεις να διακατέχονται από τον ίδιο εμψυχωτικό τόνο και το ίδιο πνεύμα αισιοδοξίας.

Η συναυλία «One World: Together At Home» κυκλοφορεί τώρα από τη Universal Music Group σε όλες τις υπηρεσίες streaming σε ένα μεγαλειώδες άλμπουμ που περιέχει 79 τραγούδια, συγκεντρώνοντας έτσι σχεδόν όλες τις εμφανίσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Στο άλμπουμ συναντάμε τις εκπληκτικές ερμηνείες όλων των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο κεντρικό μέρος του προγράμματος: Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Camila Cabello, Céline Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Lady Gaga, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Pharrell Williams, Rolling Stones, Sam Smith, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher.

Περιλαμβάνονται επίσης οι εμφανίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εκτενέστερη εκδοχή του «One World: Together At Home» που προβλήθηκε διαδικτυακά πριν το κυρίως πρόγραμμα.

Andra Day, Adam Lambert, Annie Lennox, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Delta Goodrem, Ellie Goulding, FINNEAS, Hozier, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Kesha, Liam Payne, Luis Fonsi, Maren Morris, Niall Horan, Rita Ora, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, SOFI TUKKER, The Killers και Zucchero ενίσχυσαν την προσπάθεια με τις ερμηνείες τους.

Όλα τα έσοδα που θα δημιουργηθούν από το άλμπουμ στις πλατφόρμες streaming θα δοθούν στο Global Citizen για τη στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης για τον COVID-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Με τη γενναιόδωρη υποστήριξη των καλλιτεχνών, των δισκογραφικών εταιρειών και των μεγαλύτερων υπηρεσιών streaming στον κόσμο, το One World: Together At Home θα συνεχίσει μέσα από το άλμπουμ του να παρέχει στήριξη στους επαγγελματίες υγείας και σε άλλους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή σε όλο τον κόσμο που βοηθούν στη διάσωση ζωών», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Global Citizen, Hugh Evans.

«Με αυτό το άλμπουμ, το κοινό θα μπορέσει να ακούσει ξανά τις αγαπημένες του ερμηνείες, ενώ όσοι έχασαν τη ζωντανή εκδήλωση θα μπορέσουν να βιώσουν την κοινότητα που δημιουργήθηκε από αυτό το ιστορικό παγκόσμιο γεγονός», προσθέτει.

Το «One World: Together At Home» μεταδόθηκε σε περισσότερα από 60 τηλεοπτικά δίκτυα και εννέα ψηφιακές πλατφόρμες παγκοσμίως. Οικοδεσπότες ήταν οι Stephen Colbert, Jimmy Fallon και Jimmy Kimmel, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε η Lady Gaga.