One Direction: Θα επανενωθούν για το τελευταίο επεισόδιο του James Corden στο «The Late Late Show»;

Το «The Late Late Show» απάντησε στις φήμες ότι οι One Direction θα επανενωθούν για μία μοναδική εμφάνιση στο τελευταίο επεισόδιο του James Corden.

Ο James Corden θα αποχωρήσει από το talk show του CBS στις 27 Απριλίου, ολοκληρώνοντας οκτώ χρόνια παρουσίας του στη θέση του παρουσιαστή.

Ενώ έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι αστέρες όπως η Adele, ο Tom Cruise, η Mila Kunis και ο Ben Affleck θα εμφανιστούν στις τελευταίες εβδομάδες του James Corden στο τιμόνι της εκπομπής, οι θαυμαστές των One Direction κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το boyband θα μπορούσε να επανενωθεί για το «The Late Late Show», αφού παρατήρησαν αντίστοιχα κενά στα προγράμματα των πέντε μελών του συγκροτήματος.

Οι Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne και Louis Tomlinson εμφανίστηκαν για τελευταία φορά μαζί το 2016.

Τις φήμες φούντωσε ακόμη περισσότερο η Daily Mail, η οποία υποστήριξε χθες ότι είναι πιθανή η επανένωση των One Direction για τις ανάγκες της εκπομπής.

Ωστόσο, το «The Late Late Show» επιβεβαίωσε επίσημα ότι οι One Direction δεν πρόκειται να επανασυνδεθούν για το τελευταίο επεισόδιο του James Corden.

«Κανείς δεν αγαπάει τα αγόρια περισσότερο από εμάς, αλλά αυτή η ιστορία απλά δεν ισχύει», έγραψε η εκπομπή στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

«Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι έχουμε προγραμματίσει ένα απολύτως λαμπρό δίωρο φινάλε για να γιορτάσουμε τα οκτώ χρόνια του “The Late Late Show” στις 27 Απριλίου», πρόσθεσε.

