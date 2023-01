One Direction: Το επικό λάθος της σειράς «Kaleidoscope» του Netflix που εκνεύρισε τους θαυμαστές

Οι θαυμαστές των One Direction παρατήρησαν μία γκάφα σχετικά με το δημοφιλές boy band στην πολυσυζητημένη νέα σειρά «Kaleidoscope» του Netflix.

Η νέα σειρά, η οποία κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα streaming την 1η Ιανουαρίου, ακολουθεί έναν επιδέξιο κλέφτη και την ομάδα του καθώς προσπαθούν να πραγματοποιήσουν μία μεγαλόπνοη ληστεία αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ιστορία παρουσιάζεται από οκτώ διαφορετικές οπτικές γωνίες, με τους θεατές να μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε επεισόδιο – που διαθέτει ως τίτλο από ένα διαφορετικό χρώμα – με όποια σειρά επιλέξουν.

Ωστόσο, το τέχνασμα δεν εμπόδισε τους θαυμαστές των One Direction να παρατηρήσουν το λάθος των δημιουργών του «Kaleidoscope».

Το λάθος εντοπίζεται στο επεισόδιο «Green», το οποίο διαδραματίζεται επτά χρόνια πριν από τη ληστεία, όταν μία από τους ληστές, η Judy (Rosaline Elbay), προσπαθεί να περάσει λαθραία κάρτες SIM στον σύντροφό της, Stan Loomis (Peter Mark Kendall), στη φυλακή.

Όταν η Judy συλλαμβάνεται από μία δεσμοφύλακα, τη δωροδοκεί με εισιτήρια για μία συναυλία των One Direction.

Ωστόσο, όπως πολλοί έχουν επισημάνει, τα εισιτήρια τυχαίνει να έχουν την ημερομηνία 6 Μαρτίου 2016, μία εποχή όπου το συγκρότημα είχε ήδη διαλυθεί.

Ένα άτομο σημείωσε επίσης ότι ο χώρος διεξαγωγής της συναυλίας ήταν το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, στο οποίο οι One Direcrtion είχαν εμφανιστεί μόνο μία φορά, το 2012.

Επιπλέον, το εισιτήριο αναφέρει ότι η συναυλία θα γινόταν Σάββατο, ενώ στην πραγματικότητα η 5η Μαρτίου 2016 ήταν Κυριακή.

«Το γεγονός ότι οι 1D διαλύθηκαν το 2015 και δεν ήταν καν μαζί το 2016; Επίσης, εμφανίστηκαν στο Madison Square Garden μόνο μία φορά το 2012. Πονάει να είσαι Directioner», έγραψε.

Αν και οι One Direction διαλύθηκαν επίσημα τον Ιανουάριο του 2016, πραγματοποίησαν την τελευταία συναυλία τους τον Οκτώβριο του 2015, όταν ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους «On The Road».

Επομένως, το ενδεχόμενο να είχαν κάνει περιοδεία στην ημερομηνία που αναγράφεται στο εισιτήριο δεν θα ήταν δυνατό, εκτός αν το συγκρότημα δεν έχει διαλυθεί στο σύμπαν του «Kaleidoscope».

Οι One Direction ανακοίνωσαν το σχέδιό τους να προχωρήσουν σε ένα «παρατεταμένο διάλειμμα» τον Αύγουστο του 2015, λίγους μήνες την αποχώρηση του Zayn Malik από το συγκρότημα, τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς.

Τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος, οι Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne και Louis Tomlinson ανακοίνωσαν ένα τελευταίο άλμπουμ ως One Direction, το «Made In The A.M.», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2015.

The one direction cameo in kaleidoscope 😭😭 real ones know what’s wrong with the date pic.twitter.com/4YeH82I7fC

WHY IS NO ONE TALKING ABOUT ONE DIRECTION TOUR TICKETS IN 2016 MENTIONED IN THE NETFLIX SERIES #KALEIDOSCOPE !!!??? THE FACT THAT 1D WENT ON HIATUS IN 2015 AND WEREN'T EVEN TOGETHER IN 2016!!??? ALSO THEY PLAYED MSG ONLY ONCE IN 2012 WTFF😭😭💔💔 IT HURTS BEING A DIRECTIONER💔💔 pic.twitter.com/5yD2HLDsF9

— LouHaz²⁸ || TOGETHER WE'RE THE GREATEST 💫🔥 (@Matildarryhs3) January 1, 2023