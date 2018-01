Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των φετινών iHeartRadio Music Awards, οι οποίες αν και είναι γεμάτες αστέρες, επιφύλασσαν (δεν ξέρω πόσοι το παρατηρήσατε) μια έκπληξη για τους fan των One Direction, αλλά και τα μέλη του boyband.

Η επιλογή στην κατηγορία καλύτερο σόλο ντεμπούτο των φετινών βραβείων θα είναι πολύ δύσκολη για τους directioner, αφού στην σχετική κατηγορία, στη λίστα με τους υποψήφιους υπάρχουν ο Liam Payne, ο Niall Horan, ο Harry Styles και ο Louis Tomlinson!

what if the iheart radio awards chooses to make all the boys the winner and announce them as one direction and as they go up to the stage they go and do a group hug omg im going to cry #iHeartAwards pic.twitter.com/P0hGKmEVln

— nicole is seeing h&n (@allkiwihes) January 14, 2018