Οι One Direction ακολούθησαν ξανά τον Zayn – Στον αέρα η ιστοσελίδα του συγκροτήματος

Ένα βήμα πιο κοντά στην επανασύνδεση των One Direction;

Ντελίριο ενθουσιασμού προκάλεσε στους θαυμαστές των One Direction η κίνηση των τεσσάρων αγοριών να ακολουθήσουν ξανά στο Twitter τον Zayn, αλλά και η επαναφορά της επίσημης ιστοσελίδας του συγκροτήματος.

Τον Ιούλιο συμπληρώνονται δέκα έτη από τη δημιουργία του συγκροτήματος και τα μέλη του boy band δέχονται ολοένα και περισσότερες ερωτήσεις για την πιθανότητα επανασύνδεσης.

Θαυμαστές των One Direction παρατήρησαν ότι ο Harry Styles, ο Niall Horan, ο Liam Payne και ο Louis Tomlinson ακολουθούν ξανά στο Twitter τον Zayn Malik, ο οποίος είχε αποχωρήσει πρώτος από το σχήμα, το Μάρτιο του 2015.

Να σημειωθεί ότι ο Zayn δεν έχει ακολουθήσει πίσω ακόμα κανένα από τα τέσσερα αγόρια, ενώ ο Liam και ο Harry φαίνεται πως ακολουθούσαν ήδη το λογαριασμό του πρώην συνεργάτη τους.

There's no way one direction followed Zayn Malik again …am I dreaming — melis (@jyuubis) April 13, 2020

YES. THE ONE DIRECTION TWITTER ACCT FOLLOWED ZAYN 🥺🤭 — Pri✨ (@priysh_x) April 13, 2020

Οι θαυμαστές του boy band ανακάλυψαν επιπλέον ότι η επίσημη ιστοσελίδα των One Direction δημοσιεύτηκε ξανά με το περιεχόμενο που είχε πριν αποσυρθεί από το διαδίκτυο.

Οι One Direction είχαν ανακοινώσει στα τέλη του 2015 ότι πρόκειται να κάνουν ένα διάλειμμα 18 μηνών, όμως η προσωρινή παύση της δραστηριότητας του γκρουπ φαίνεται πως έχει γίνει εδώ και καιρό οριστική διάλυση.

Ο Liam Payne μίλησε πρόσφατα για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν οι One Direction την επερχόμενη επέτειο, λέγοντας ότι τα μέλη του συγκροτήματος έχουν συχνές συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.