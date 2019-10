31 επιλεγμένα τραγούδια από τη δεκαετία του 1960.

To soundtrack της ταινίας «Once Upon A Time … In Hollywood» (Κάποτε… Στο Χόλιγουντ) του Quentin Tarantino μόλις κυκλοφόρησε.

Η συλλογή, που είναι προσωπικά επιμελημένη από τον Quentin Tarantino, είναι ένα γράμμα αγάπης στη μουσική περίοδο των ‘60s του Hollywood.

Το επίσημο soundtrack περιλαμβάνει πάνω από 20 χαρακτηριστικά τραγούδια από καλλιτέχνες όπως οι Paul Revere & The Raiders, οι Deep Purple, και ο Neil Diamond, καθώς και vintage ραδιοφωνικές διαφημίσεις, δημιουργώντας έτσι μία πραγματική μηχανή του χρόνου που μας μεταφέρει σε αυτή τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη σε φυσικό προϊόν (CD) καθώς και ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες. Αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και σε βινύλιο.

Η ταινία «Once Upon A Time… In Hollywood» του Quentin Tarantino διαδραματίζεται το 1969 στο Λος Άντζελες, την χρονιά που όλα αλλάζουν καθώς ο τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και ο κασκαντέρ του, Cliff Booth (Brad Pitt) βρίσκουν τους εαυτούς τους σε ένα industry που δεν αναγνωρίζουν πια.

Η ένατη ταινία του κορυφαίου συγγραφέα – σκηνοθέτη συμπεριλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα ηθοποιών και πολλές διαφορετικές ιστορίες, ως ένας φόρος τιμής στα τελευταία χρόνια της χρυσής εποχής του Hollywood.

Πρωταγωνιστούν οι Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, Al Pacino.

Το soundtrack της ταινίας «Once Upon A… Time In Hollywood» κυκλοφορεί από την Panik Records και την Columbia Records / Sony Music.

Το tracklist του soundtrack

1. Treat Her Right – Roy Head & The Traits

2. Ramblin’ Gamblin’ Man – The Bob Seger System Boss Radio feat. Humble Harve:

3. Hush – Deep Purple

4. Mug Root Beer Advertisement

5. Hector – The Village Callers

6. Son of a Lovin’ Man – Buchanan Brothers

7. Paxton Quigley’s Had the Course (από την ταινία «Three in the Attic» της MGM) – Chad & Jeremy

8. Tanya Tanning Butter Advertisement

9. Good Thing – Paul Revere & The Raiders

10. Hungry – Paul Revere & the Raiders

11. Choo Choo Train – The Box Tops

12. Jenny Take a Ride – Mitch Ryder and the Detroit Wheels

13. Kentucky Woman – Deep Purple

14. The Circle Game – Buffy Sainte-Marie Boss Radio feat. The Real Don Steele:

15. Mrs. Robinson – Simon & Garfunkel

16. Numero Uno Advertisement

17. Bring a Little Lovin’ – Los Bravos

18. Suddenly / Heaven Sent Advertisement

19. Vagabond High School Reunion

20. KHJ Los Angeles Weather Report

21. The Illustrated Man Advertisement / Ready For Action

22. Hey Little Girl – Dee Clark

23. Summer Blonde Advertisement

24. Brother Love’s Traveling Salvation Show – Neil Diamond

25. Don’t Chase Me Around (από την ταινία «GAS-S-S-S» της MGM) – Robert Corff

26. Mr. Sun, Mr. Moon – Paul Revere & the Raiders (feat. Mark Lindsay)

27. California Dreamin’ – Jose Feliciano

28. Dinamite Jim (English Version) – I Cantori Moderni di Alessandroni

29. You Keep Me Hangin’ On (Quentin Tarantino Edit) – Vanilla Fudge

30. Miss Lily Langtry (απόσπασμα από το «The Life and Times of Judge Roy Bean») – Maurice Jarre

31. KHJ Batman Promotion