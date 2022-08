Η Olivia Rodrigo τραγουδά για ένα νέο κεφάλαιο πριν την αποχώρησή της από το «HSMTMTS»

Η Olivia Rodrigo τραγουδά για μία καινούργια αρχή στο νέο επεισόδιο του «HSMTMTS».

Για τον χαρακτήρα της Olivia Rodrigo στο «High School Musical: The Musical: The Series», αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή για κάτι νέο.

Σε ένα αποσπάσιμα από το νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του Disney+, η Nini Salazar-Roberts (Olivia Rodrigo) ερμηνεύει στην αυλή του σπιτιού της μια συναισθηματική ακουστική μπαλάντα με τίτλο «You Never Know».

Η Nini τραγουδά στο «You Never Know» για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή της, καθώς ελπίζει να έχει την ευκαιρία μίας μεγάλης καριέρας ως τραγουδίστρια, ενώ επισκέπτεται την Καλιφόρνια.

«Ένα κεφάλαιο αρχίζει, οι σελίδες γυρίζουν στον άνεμο / Η ιστορία είναι τόσο απρόβλεπτη / Αλλά τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα», τραγουδά στο κομμάτι.

Ενώ δεν έγραψε η Olivia Rodrigo τους στίχους, τα λόγια αντικατοπτρίζουν την πραγματική καριέρα της, που ήταν καταιγιστική μετά την κυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας της «Drivers License» το 2021 και του πρώτου άλμπουμ της, «Sour».

«Το νέο, ακουστικό σόλο της Nini είναι μια συγκινητική νότα χάριτος στην αξιοσημείωτη πορεία της Olivia Rodrigo στη σειρά μας», δήλωσε ο δημιουργός του «High School Musical: The Musical: The Series», Tim Federle, στο People για την πιθανώς τελευταία σεζόν της Rodrigo στη σειρά.

«Το τραγούδι αναφέρεται στο πόσο απρόβλεπτο είναι το μέλλον ενός νέου ανθρώπου – και πόσο συναρπαστικό μπορεί να είναι και αυτό. Κλαίω όταν το ακούω και χαμογελάω όταν σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε που γνωρίσαμε την Olivia. Καλό ταξίδι, Nini. Wildcats για πάντα», πρόσθεσε.

Πρόσφατα, ο Tim Federle δήλωσε ότι το «HSMTMTS» ετοιμάζεται να «αποχαιρετήσει αξιοπρεπώς» την Olivia Rodrigo, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια» για την επιστροφή της 19χρονης pop star στη σειρά.

Η τρίτη σεζόν του «High School Musical: The Musical: The Series» έκανε πρεμιέρα στο Disney+ στις 27 Ιουλίου και θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια που θα κυκλοφορούν κάθε Τετάρτη.

Το «You Never Know» της Olivia Rodrigo θα ακουστεί στο δεύτερο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του «High School Musical: The Musical: The Series», που κυκλοφόρησε σήμερα, Τετάρτη 3 Αυγούστου.