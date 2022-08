Η Olivia Rodrigo θα τιμήσει την Alanis Morissette στο Hall of Fame των Καναδών Τραγουδοποιών

Η Olivia Rodrigo δηλώνει ότι εμπνεύστηκε να αρχίσει να γράφει τραγούδια όταν άκουσε το «Perfect» της Alanis Morissette.

Η Olivia Rodrigo θα τιμήσει την Alanis Morissette στην ένταξή της στο Hall of Fame των Καναδών Τραγουδοποιών τον επόμενο μήνα.

Η 19χρονη pop star, η οποία τραγούδησε μαζί με την Alanis Morissette το «You Oughta Know» σε συναυλία της στο Λος Άντζελες τον Μάιο, εμπνεύστηκε να γίνει τραγουδίστρια και τραγουδοποιός όταν άκουσε την επιτυχία «Perfect» από το άλμπουμ «Jagged Little Pill» του του ινδάλματός της.

«Θυμάμαι ότι άκουσα την Alanis για πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου 13 ετών», ανέφερε η Olivia Rodrigo σε δήλωσή της.

«Ήμουν στο αυτοκίνητο με τους γονείς μου όταν έπαιξε το “Jagged Little Pill”. Άκουσα το “Perfect” και είπα: “Ω, Θεέ μου… Μπορείς να γράψεις τέτοια τραγούδια;”. Απλά είδα τη μουσική και τη δημιουργία τραγουδιών με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο», συνέχισε.

Οι δύο τραγουδίστριες είχαν παρόμοια πορεία στις καριέρες τους, ξεκινώντας ως ηθοποιοί σε νεαρή ηλικία.

Η Olivia Rodrigo γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από τη σειρά «High School Musical: The Musical: The Series» της Disney, ενώ η Alanis Morissette έγινε διάσημη με τη συμμετοχή της στην καναδική κωμική σειρά «You Can’t Do That» του CTV.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Canadian Songwriters HOF (@cshfmusic)

Το πρώτο άλμπουμ της Alanis Morissette, με τίτλο «Alanis» κυκλοφόρησε το 1991, ενώ το «Sour» της Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε πέρυσι.

Τον Οκτώβριο, η Olivia Rodrigo και η Alanis Morissette συμμετείχαν μαζί σε ένα αφιέρωμα του Rolling Stone και συζήτησαν σχετικά με τη δημιουργία τραγουδιών και τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Νωρίτερα φέτος, η Alanis Morissette είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο «Kelly Clarkson Show» ότι ήθελε να φτιάξει στην Olivia Rodrigo ένα «κιτ επιβίωσης για τις περιοδείες».

Η φετινή τελετή του Hall of Fame των Καναδών Τραγουδοποιών (Canadian Songwriters Hall of Fame) θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στο «Massey Hall» του Τορόντο.

Εκτός από την Alanis Morissette, στο Hall of Fame θα ενταχθούν επίσης οι Bryan Adams, Jim Vallance, David Foster και Daniel Lavoie. Στην τελετή θα τραγουδήσουν η Alessia Cara, μέλη των Nickelback και άλλοι καλλιτέχνες.