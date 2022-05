Η Olivia Rodrigo είναι «συντετριμμένη» από την αμφισβήτηση του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ

Η Olivia Rodrigo έλυσε τη σιωπή της για το δικαίωμα στην άμβλωση το οποίο τελεί υπό αμφισβήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις από τη διαρροή ενός προσχεδίου γνωμοδότησης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που είχε συντάξει ο δικαστής Samuel Alito και το οποίο υποστήριζε ότι η ιστορική απόφαση υπέρ των αμβλώσεων – στην υπόθεση Roe εναντίον Wade του 1973 – ήταν «κατάφωρα λανθασμένη από την αρχή».

Η Olivia Rodrigo βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει τη γνώμη της επί του ζητήματος κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε στην Ουάσινγκτον στις 4 Μαΐου.

Κάνοντας μία σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια, η Olivia Rodrigo είπε: «Επειδή βρισκόμαστε στην Ουάσινγκτον, δεν μπορούσα να χάσω την ευκαιρία να πω πόσο συντετριμμένη είμαι για την πιθανή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου».

«Τα σώματά μας δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκονται στα χέρια των πολιτικών», υπογράμμισε.

«Ελπίζω να μπορέσουμε να υψώσουμε τη φωνή μας για να προστατεύσουμε το δικαίωμά μας, να έχουμε ασφαλείς αμβλώσεις, το οποίο είναι ένα δικαίωμα για το οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι πριν από εμάς εργάστηκαν τόσο σκληρά για να το αποκτήσουν», ανέφερε η Olivia Rodrigo.

💬 | “Our bodies should never be in the hands of politicians, i hope we can raise our voices to protect our right, to have a safe abortion, which is a right that so many people before us have worked so hard to get.”

