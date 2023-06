Η Olivia Rodrigo προετοιμάζει την επιστροφή της – Η αινιγματική αντίστροφη μέτρηση

Η Olivia Rodrigo προετοιμάζει την πολυαναμενόμενη επιστροφή της.

Αφού αναστάτωσε το διαδίκτυο δημοσιεύοντας μία μυστηριώδη φωτογραφία με ένα ημερολόγιο που είχε σημειωμένη την ημερομηνία της 30ής Ιουνίου, η Olivia Rodrigo σκόρπισε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της στέλνοντάς τους ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ανακοίνωσε την έναρξη μίας αντίστροφης μέτρησης μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Η ίδια αινιγματική αντίστροφη μέτρηση, που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Ιουνίου, έχει αναρτηθεί και στην κεντρική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της Olivia Rodrigo.

Το Σάββατο 3 Ιουνίου, οι θαυμαστές της Olivia Rodrigo παρατήρησαν επίσης ότι έχει ενημερωθεί το βίντεο που εμφανίζεται στο Spotify όταν ακούτε το «Drivers License» με την εικόνα μίας άδειας οδήγησης που λήγει στις 30 Ιουνίου 2023.

Στο ίδιο μοτίβο, η Olivia Rodrigo πρόσθεσε στο ηλεκτρονικό κατάστημά της ένα t-shirt με τη φωτογραφία μίας άδειας οδήγησης που λήγει ομοίως στις 30 Ιουνίου.

Η Olivia Rodrigo δεν έχει αποκαλύψει τι θα συμβεί όταν θα ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση την Παρασκευή 30 Ιουνίου, αλλά μιλάει εδώ και καιρό για το επόμενο άλμπουμ της μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο ντεμπούτο της με το «Sour», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2021.

Τον Ιανουάριο, η 20χρονη τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι είχε επιστρέψει στο στούντιο μαζί με τον παραγωγό της Dan Nigro, με τον οποίο συνεργάστηκε και για τη δημιουργία του «Sour».

«Δουλεύω πάνω σε τόσα πολλά νέα τραγούδια που είμαι ενθουσιασμένη να σας δείξω. Σας ευχαριστώ για όλα», έγραψε σε μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την περίοδο.

Τον Μάιο, η Olivia Rodrigo αποκάλυψε ότι το δεύτερο άλμπουμ της «είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του», χωρίς να μοιράζεται περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδιά της.

Η Olivia Rodrigo δεν έχει κυκλοφορήσει μουσική μετά το «Sour», το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 9,5 δισεκατομμύρια στο Spotify μέχρι σήμερα με επιτυχίες όπως τα «Drivers License», «Good 4 U», «Deja Vu», «Traitor» και «Brutal» και χάρισε στη νεαρή pop star τρία βραβεία Grammy.

❗️| The drivers license canvas on Spotify now marks the expiration date as June 30th!👀 pic.twitter.com/NUMZTN5Fyf

— Olivia Rodrigo Daily (@DailyRodrigo) June 4, 2023