Η Olivia Rodrigo θα έχει μειωμένο ρόλο στην τρίτη σεζόν του «High School Musical: The Musical: The Series»

Μικρότερο χρόνο συμμετοχής θα έχει η Olivia Rodrigo στη νέα σεζόν του «HSMTMTS» – Τον Απρίλιο ξεκινά την πρώτη περιοδεία της.

Η Olivia Rodrigo θα έχει μειωμένο ρόλο στην τρίτη σεζόν της σειράς «High School Musical: The Musical: The Series», που θα έχει ως θέμα τις καλοκαιρινές διακοπές των μαθητών του East High School.

Σύμφωνα με το «ET Online», η Olivia Rodrigo, η οποία υποδύεται τη Nini Salazar-Roberts, θα εμφανίζεται κατά διαστήματα στη νέα σεζόν της σειράς, στην οποία θα προστεθούν επίσης τρεις νέοι μόνιμοι χαρακτήρες.

Το «High School Musical: The Musical: The Series» θα μεταφερθεί στην τρίτη σεζόν από το σχολικό περιβάλλον του East High School στο Salt Lake City στην οικογενειακή κατασκήνωση Camp Shallow Lake στην Καλιφόρνια, όπου οι Wildcats και οι υπόλοιποι εκδρομείς θα αναζητήσουν τον έρωτα και τη διασκέδαση, ετοιμάζοντας παράλληλα μία παράσταση με θέμα την ταινία «Frozen».

Εν τω μεταξύ, ένα συνεργείο που θα γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ για την παράσταση θα ακολουθεί τους κατασκηνωτές, με τους οι Wildcats να «προσπαθούν να δείξουν ποιος είναι ο “καλύτερος στο χιόνι” χωρίς να αφήσουν κανέναν στο κρύο».

Στα νέα πρόσωπα της σειράς θα περιλαμβάνονται ο Ben Stillwell («Murder In The First») – ο οποίος θα υποδυθεί έναν εικονολήπτη ονόματι Channing που γυρίζει μία σειρά ντοκιμαντέρ σχετικά με την παρουσίαση της παράστασης του «Frozen» στο Camp Shallow Lake, καθώς και η Aria Brooks του «Better Nate Than Ever», η οποία θα υποδυθεί την Alex, μια μαθήτρια της έκτης δημοτικού και νέα κατασκηνώτρια του Camp Shallow Lake.

Το άλλο νέο μέλος του καστ της σειράς του Disney+ είναι η πρωτοεμφανιζόμενη Liamani Segura, η οποία θα υποδυθεί τη μαθήτρια της έκτης δημοτικού και κατασκηνώτρια Emmy.

Ενώ η Olivia Rodrigo, η οποία θα ξεκινήσει την πρώτη της περιοδεία στις 2 Απριλίου, θα έχει μειωμένο ρόλο αυτή τη φορά, οι σταθεροί συντελεστές της σειράς που επιστρέφουν είναι οι Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Julia Lester, Dara Renee και Frankie Rodriguez, καθώς και οι απόφοιτοι του High School Musical, Corbin Bleu (ο οποίος θα υποδυθεί τον εαυτό του), Meg Donnelly («Zombies») και Jason Earles («Hannah Montana»).

Στους νέους ηθοποιούς του «High School Musical: The Musical: The Series» με μόνιμους ρόλους περιλαμβάνονται επίσης οι Adrian Lyles και Saylor Bell, ενώ οι Kate Reinders και Olivia Rose Keegan θα εμφανίζονται κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.