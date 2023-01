Η Olivia Rodrigo ετοιμάζει «πάρα πολλά νέα τραγούδια»

Με αφορμή την επέτειο των δύο ετών από την κυκλοφορία του πρώτου της single, «Drivers License», η Olivia Rodrigo ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει καινούργια τραγούδια.

Η Olivia Rodrigo δημοσίευσε ένα σύντομο ασπρόμαυρο βίντεο στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram νωρίτερα σήμερα (9 Ιανουαρίου), στο οποίο τη βλέπουμε να κάνει headbanging υπό τις νότες του πιάνου που παίζει ο παραγωγός της, Dan Nigro.

«Δουλεύω πάνω σε τόσα πολλά νέα τραγούδια που είμαι ενθουσιασμένη να σας δείξω», έγραψε η 19χρονη pop star στο βίντεο. «Σας ευχαριστώ για όλα», συμπλήρωσε.

Το σύντομο βίντεο διέθετε επίσης ήχο, με την Olivia Rodrigo και τον Dan Nigro, ο οποίος έκανε την παραγωγή του πρώτου άλμπουμ της, «Sour», να δίνουν στους θαυμαστές της με αυτόν τον τρόπο μία μικρή γεύση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

NEW MUSIC SOON EVERYONE UP pic.twitter.com/0oleIgRGfh

— olivia rodrigo loops (@rodrigoloop) January 9, 2023