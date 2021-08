Olivia Rodrigo: Το εφηβικό όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη στο music video του «Brutal»

Στο video του «Brutal» η ζωή υπενθυμίζει στην Olivia Rodrigo με σκληρό τρόπο πόσο φευγαλέα είναι τα «χρυσά χρόνια» της νιότης.

Η Olivia Rodrigo στο music video για το «Brutal», μία punk-rock εκδοχή για το τραύμα της γενιάς της, με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ της «Sour».

Σε σκηνοθεσία της Petra Collins, το video του «Brutal» ζωντανεύει το εφηβικό όνειρο που μετατρέπεται σε εφιάλτη, ξεκινώντας με τον περίτεχνο χορό της Olivia Rodrigo και της ομάδας μπαλέτου «Tiffany Blue» στην εισαγωγή του τραγουδιού, προτού η ατάκα «I want it to be, like, messy» γυρίσει την κάμερα στη 18χρονη σούπερ σταρ που συντρίβεται στην πραγματικότητα.

Το music video του «Brutal» είναι πομπώδες και γεμάτο με αστραφτερό εφηβικό άγχος, καθώς η Olivia Rodrigo σπάει τον αστράγαλό της φορώντας παπούτσια χορού μπαλέτου (πουέντ), βρίσκεται κολλημένη σε ένα μποτιλιάρισμα, γκρινιάζει ζωντανά στο Instagram, ανεβαίνει πάνω σε σχολικά θρανία και τραγουδάει σε ένα κλειστό και σκοτεινό εμπορικό κέντρο.

Η Olivia Rodrigo αποτυπώνει την απόλυτη διασκέδαση του να είσαι νέος φορώντας μια πληθώρα από πολύχρωμες περούκες και προσθέτοντας στο πρόσωπό της animations με αυτοκόλλητα που μοιάζουν με αυτά με τα οποία εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του άλμπουμ της «Sour».

Αλλά όσο κι αν το παρακάνει, υπάρχουν πάρα πολλές σκληρές υπενθυμίσεις για το πόσο φευγαλέα είναι τα «χρυσά χρόνια» και για την παραπλανητική υπόσχεση της νεότητας.

Η χαρακτηριστική φράση «είναι σκληρά εκεί έξω» του «Brutal» αναφέρεται τόσο στην ωμή μουσική βιομηχανία όσο και στο δύσκολο κόσμο της εφηβείας. Η Olivia Rodrigo μαθαίνει να διαχειρίζεται και τις δύο περιπτώσεις.

«Πέρασα υπέροχα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του βίντεο. Είμαι τόσο πολύ ευγνώμων για την Petra Collins, η οποία με εμπνέει συνεχώς και σκηνοθέτησε αυτό το βίντεο τόσο απίστευτα. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και όλο το εφηβικό μου άγχος», σχολίασε η Olivia Rodrigo στα κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα με το music video του «Brutal», η Olivia Rodrigo κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε βινύλιο το άλμπουμ της «Sour», το οποίο έχει κυριαρχήσει για τρεις εβδομάδες συνολικά στο No. 1 του Billboard 200, έχοντας κάνει ντεμπούτο στην κορυφή με την κυκλοφορία του από την Geffen Records / Universal Music τον Μάιο.

Στο μεταξύ, η Olivia Rodrigo απέσπασε πρόσφατα πέντε υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards 2021, στα οποία θα τραγουδήσει ζωντανά στις 12 Σεπτεμβρίου: Για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς, τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη, για το Καλύτερο Pop Video με το «Good 4 U» και για το Τραγούδι της Χρονιάς και την Push Ερμηνεία της Χρονιάς με το «Drivers License».