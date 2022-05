Η Olivia Rodrigo ζητά «αυστηρότερο έλεγχο της οπλοκατοχής» μετά το μακελειό στο Τέξας

Η Olivia Rodrigo καταδίκασε το μακελειό που σημειώθηκε την Τρίτη 24 Μαΐου σε δημοτικό σχολείο του Τέξας και στοίχισε τη ζωή σε 19 παιδιά και δύο ενήλικες, λέγοντας στο κοινό συναυλίας της στο Λος Άντζελες ότι είναι «συντετριμμένη» από την είδηση.

«Εύχομαι να μην χρειαζόταν ποτέ να ανησυχούμε για την ασφάλειά μας ή τη ζωή μας σε μέρη που είναι αφιερωμένα στη μάθηση και την ανάπτυξή μας», είπε η Olivia Rodrigo κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «Greek Theater» του Λος Άντζελες.

«Και είμαι τόσο συντετριμμένη που αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε και χρειαζόμαστε αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή στην Αμερική», πρόσθεσε.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που η Olivia Rodrigo χρησιμοποιεί το βήμα της για να εκφράσει τις απόψεις της για φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα.

Σε μια συναυλία της στην Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Olivia Rodrigo αναφέρθηκε στην πιθανή ανατροπή του δικαιώματος στην άμβλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τα σώματά μας δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται στα χέρια των πολιτικών», είπε.

«Ελπίζω να μπορέσουμε να υψώσουμε τη φωνή μας για να προστατεύσουμε το δικαίωμά μας στην ασφαλή άμβλωση, το οποίο είναι ένα δικαίωμα για το οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι πριν από εμάς προσπάθησαν τόσο σκληρά για να το αποκτήσουν», σημείωσε.

Olivia Rodrigo says she’s “devastated” about the massacre of 18 children at a Texas school today.

“I’m so heartbroken that this is the reality that we’re living in. And we need stronger gun control in America.” pic.twitter.com/lKnTGZdB8k

— Tomás Mier (@Tomas_Mier) May 25, 2022