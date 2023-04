Kylie Minogue και Oliver Heldens συνεργάζονται στο νέο single «10 Out Of 10»

Η συνεργασία του Oliver Heldens και της Kylie Minogue παίρνει «10 στα 10».

Ο Oliver Heldens συνεργάζεται με την Kylie Minogue στο εκπληκτικό νέο single του «10 Out Of 10».

Κατά τη διάρκεια της λαμπερής καριέρας της, η Kylie Minogue έχει καταγράψει πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως και διαθέτει μία γκάμα από παγκόσμιες επιτυχίες, όπως τα «Spinning Around», «Can’t Get You Out of My Head» και «All The Lovers».

Η Kylie Minogue είναι η Αυστραλή καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών και η μόνη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να βρεθεί στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου για πέντε συνεχόμενες δεκαετίες.

Η απαράμιλλη φωνή της Kylie Minogue τοποθετείται πάνω από το παραδεισένιο arpeggio του συνθεσάιζερ Oliver Heldens στην αέρινη εισαγωγή του τραγουδιού «10 Out Of 10».

Τα συνθεσάιζερ από τη δεκαετία του ’80 αναβλύζουν ευχάριστα καθώς η Kylie Minogue τραγουδά ένα ακόμη κουπλέ, με μια μικρή αλλαγή στο breakbeat στο επόμενο ρεφρέν

«Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη συνεργασία μου μέχρι σήμερα και ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα να δουλέψω με την Kylie», δηλώνει ο Oliver Heldens.

«Το τραγούδι γράφτηκε με τέσσερις πραγματικά ταλαντούχους δημιουργούς. Ήταν μεγάλη ευχαρίστηση και προνόμιο που συνεργάστηκα μαζί τους, και είμαστε όλοι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι με την έκβαση του τραγουδιού στο τέλος με την Kylie στο τραγούδι», αναφέρει.

«Η παραγωγή είναι λίγο εμπνευσμένη από τη synth-pop και την disco των ’80s, τη house των ’90s και την eurodance των ’00s, με μία πινελιά σύγχρονης dance μουσικής, και φυσικά με μία μεγάλη ζουμερή μπασογραμμή. Το λατρεύω και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς», προσθέτει.

Το «10 Out Of 10» ένα ακόμα μεγάλο single για τον Oliver Heldens και συνεχίζει την ατμόσφαιρα των ’80s που αποτυπώθηκε στη διασκευή του κλασικού «Désenchantée» της Kate Ryan και στο τελευταίο του club track «Disco Voyager», καθώς και στο άλλο του smash «I Was Made For Lovin’ You», το οποίο πρόσφατα κέρδισε στα iHeart EDMA Awards το βραβείο για το Remake της Χρονιάς.

Ο Oliver Heldens είναι εξαιρετικά απασχολημένος όπως πάντα στο μέτωπο των DJs.

Πρόσφατα ξεσήκωσε την Εβδομάδα Μουσικής του Μαϊάμι με δύο τεράστια, ξεχωριστά b2b sets στο Ultra Miami – το πρώτο με το techno alter-ego Testpilot του Deadmau5 στο Resistance Mega Structure, ενώ ακολούθησε μία εμφάνιση με τον Tchami στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ.