Οι Tomorrow X Together αντλούν έμπνευση από την «πραγματικότητα και τα όρια» της γενιάς τους

Οι Tomorrow X Together μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο αντλούν έμπνευση για τη μουσική τους από τις εμπειρίες τους στην πραγματική ζωή.

Σε συνέντευξή τους στο περιοδικό J-14 για την τελευταία κυκλοφορία τους, το «minisode 2: Thursday’s Child», οι Tomorrow X Together εξήγησαν πώς η πρώιμη ενηλικίωσή τους επηρέασε τις ιστορίες που αφηγούνται μέσα από τη μουσική τους.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε εκείνη την ηλικία όπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα και τα όρια ως προς το τι μπορούμε να κάνουμε και να πετύχουμε. Έχουμε ακούσει από τους φίλους μας γύρω μας ότι αισθάνονται έτσι», εξήγησε ο Taehyun των TXT.

«Νομίζω ότι αυτά τα συναισθήματα μπορεί να τα νιώσει σχεδόν ο καθένας στη διαδικασία της ενηλικίωσης, οπότε ενσωματώσαμε αυτές τις ιστορίες στα τραγούδια του νέου μας μίνι άλμπουμ», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, οι Tomorrow X Together αναφέρθηκαν επίσης στα συναισθήματα από τα οποία άντλησαν έμπνευση για τη διαδικασία της δημιουργίας του τελευταίου άλμπουμ τους, «minisode 2: Thursday’s Child».

«Νομίζω ότι όλοι είναι βέβαιο ότι θα βιώσουν έναν σημαντικό αποχαιρετισμό στη ζωή τους, είτε αυτό αφορά μία αγάπη, μία φιλία ή απλά κάτι πολύτιμο», σημείωσε ο Beomgyu των TXT.

«Σκεφτήκαμε τα συναισθήματα που είχαμε σε αυτές τις στιγμές και αυτό βοήθησε πολύ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της δημιουργίας», συνέχισαν.

Οι Tomorrow X Together πραγματοποίησαν πρόσφατα την επιστροφή τους με το νέο μίνι άλμπουμ «minisode 2: Thursday’s Child».

Εκτός από το lead single «Good Boy Gone Bad», η νέα κυκλοφορία τους περιλαμβάνει επίσης τα τραγούδια «Opening Sequence», «Trust Fund Baby», «Lonely Boy» και «Thursday”s Child Has Far To Go».

Το «minisode 2: Thursday”s Child» έφτασε εννέα μήνες μετά την κυκλοφορία του «The Chaos Chapter: Fight Or Escape», μία νέα έκδοση του δεύτερου άλμπουμ των Tomorrow X Together, «The Chaos Chapter: Freeze», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά τον Μάιο του 2021.