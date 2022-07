Οι Slipknot ανακοινώνουν το άλμπουμ «The End, So Far» και κυκλοφορούν το single «The Dying Song (Time To Sing)»

Έρχεται το νέο άλμπουμ των Slipknot.

Οι Slipknot ανακοινώνουν ότι νέο άλμπουμ τους με τίτλο «The End, So Far» θα κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου από τη Roadrunner.

Παράλληλα, οι Slipknot αποκαλύπτουν το νέο single του άλμπουμ, «The Dying Song (Time To Sing)», το οποίο κυκλοφορεί μαζί με ένα μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο το οποίο σκηνοθέτησε ο M. Shawn «Clown» Crahan του συγκροτήματος.

Το «The Dying Song (Time To Sing)» ξεκινάει με ένα ambient instrumental και τον frontman Corey Taylor να τραγουδά a capella, πριν εμφανιστεί το υπόλοιπο συγκρότημα για μία σκληρή ηχητική επίθεση.

Ενώ το κουπλέ χαρακτηρίζεται από τη σφοδρότητα των κραυγών του, ο Corey Taylor αλλάζει τρόπο ερμηνείας και τραγουδά καθαρά το μελωδικό ρεφρέν του «The Dying Song (Time To Sing)».

Στο μουσικό βίντεο για το νέο τραγούδι των Slipknot βλέπουμε ένα από τα πιο δημοφιλή και άκρως αινιγματικά συγκροτήματα του κόσμου να χαράζει αδιάκοπα νέους δρόμους, καθώς συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει, να αναζωογονεί και να διαμορφώνει εκ νέου το πεδίο της rock μουσικής.

Ο M. Shawn «Clown» Crahan σχολίασε για το νέο άλμπουμ των Slipknot: «Νέα μουσική, νέα τέχνη και νέα ξεκινήματα. Ετοιμαστείτε για το τέλος».

THE END, SO FAR

New Album September 30 Watch "The Dying Song (Time To Sing)": https://t.co/DXhl7LZOv6 Pre-Order: https://t.co/d2ILb4O0Ny pic.twitter.com/RfPey0y6wG — Slipknot (@slipknot) July 19, 2022

Το «The End, So Far», το οποίο είναι διαθέσιμο από σήμερα για προ-παραγγελία και pre-save / pre-add στις ψηφιακές πλατφόρμες, θα περιέχει συνολικά 12 τραγούδια.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το single-έκπληξη «The Chapeltown Rag» που κυκλοφόρησαν οι Slipknot το 2021.

Το «The End, So Far» ακολουθεί για τους Slipknot το παγκοσμίως επιτυχημένο άλμπουμ «We Are Not Your Kind» που κυκλοφόρησε το 2019 και έγινε το τρίτο συνεχόμενο Νο. 1 του συγκροτήματος στο Billboard 200.

Το «We Are Not Your Kind» είχε τεράστιο αντίκτυπο παγκοσμίως, καθώς έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των επίσημων album charts σε 12 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, του Καναδά και του Μεξικού, και ντεμπούτο στο Top 5 σε επιπλέον 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Σουηδίας.

Την παραγωγή του «The End, So Far» επιμελήθηκαν οι Slipknot και ο Joe Barresi (Chevelle, Bad Religion), ο οποίος έχει αναλάβει τη μίξη σε προηγούμενα άλμπουμ του συγκροτήματος όπως το «We Are Not Your Kind».

Οι Slipknot ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη εμφάνισή τους στην Αθήνα και στο «Release Athens» στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 23 Ιουλίου, όπου θα τους συνοδεύσουν οι Sepultura.

Το tracklist του «The End, So Far»

01. Adderall

02. The Dying Song (Time to Sing)

03. The Chapeltown Rag

04. Yen

05. Hivemind

06. Warranty

07. Medicine for the Dead

08. Acidic

09. Heirloom

10. H377

11. De Sade

12. Finale