Οι Rotting Christ στο «Release Athens 2022»

Αυτή θα είναι η μοναδική εμφάνιση που θα πραγματοποιήσουν οι Rotting Christ στην Ελλάδα το 2022.

To «Release Athens» θα έχει την τιμή να υποδεχθεί τους τεράστιους Rotting Christ την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 στην Πλατεία Νερού.

Η κορυφαία metal μπάντα από την Ελλάδα θα πλαισιώσει τους Manowar, σε μια βραδιά που θα μνημονεύεται χρόνια από τους fans του heavy metal.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση θα είναι η μοναδική που θα πραγματοποιήσουν οι Rotting Christ στην Ελλάδα το 2022 και θα συνοδεύεται από το εντυπωσιακότερο show που έχουν παρουσιάσει ποτέ.

Ελάχιστες μπάντες του metal άντεξαν όσο αυτοί στο χρόνο. Μετρώντας ήδη 33 χρόνια ιστορίας και πάνω από 2.000 shows σε ολόκληρο τον κόσμο, εξακολουθούν να γνωρίζουν την αποθέωση οπουδήποτε εμφανίζονται και να θεωρούνται ως ένα από τα επιδραστικότερα συγκροτήματα του είδους τους.

Με 13 albums στο ενεργητικό τους, ενώ το 14ο ετοιμάζεται ήδη, έχουν εξερευνήσει κάθε πτυχή του ατμοσφαιρικού metal.

Έχτισαν τον μύθο τους, δημιουργώντας έναν ιδιόρρυθμο και άκρως αναγνωρίσιμο ήχο, με κλασικούς δίσκους όπως τα «Thy Mighty Contract», «Non Serviam», «Theogonia», «Triarchy Of The Lost Lovers», «A Dead Poem», «The Heretics».

Παράλληλα, οι ασταμάτητες headline περιοδείες και οι συμμετοχές τους σε μεγάλα φεστιβάλ έχουν δημιουργήσει έναν μεγάλο πυρήνα φανατικών οπαδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που συνεχώς αυξάνεται βλέποντας μια μπάντα να εξελίσσεται και να αναζητά νέους εκφραστικούς δρόμους, παραμένοντας σύγχρονη και ουσιαστική μέχρι σήμερα.

Η συνύπαρξή τους με τους Manowar στο lineup της Τετάρτης 22 Ιουνίου στο «Release Athens 2022», αποτελεί φυσική συνέχεια της συνεργασίας του Σάκη Τόλη, μετά από πρόσκληση του Joey DeMaio, στο νέο τραγούδι των βασιλιάδων του metal με τίτλο «The Revenge Of Odysseus», το οποίο θα αποτελέσει δώρο στους Έλληνες fans, αλλά και του αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα σε δύο πραγματικά μεγάλες metal μπάντες.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εισιτήρια

Η προπώληση συνεχίζεται προς 45 €. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 115 €. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Manowar, Rotting Christ & more tba (22/6/22, Πλατεία Νερού) + Judas Priest & more tba (15/7/22, Κλειστό Φαλήρου) προς 75€ (κέρδος 15€)

2. Manowar, Rotting Christ & more tba (22/6/22, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Blind Guardian & more tba (21/7/22, Πλατεία Νερού) προς 75€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων:

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

• Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Release The Earth From Plastic

To 2022, το «Release Athens» στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα «Release The Earth From Plastic».

Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.