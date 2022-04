Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι καλλιτέχνες για τον υπολογιστή σας

Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι καλλιτέχνες που μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο.

Αν δεν θέλετε να μολύνετε κατά λάθος τον υπολογιστή σας με κακόβουλο λογισμικό, τότε ίσως είναι καλύτερα να μην αναζητάτε πλέον στο Google την Billie Eilish και τον The Weeknd. Σύμφωνα με μία νέα μελέτη, είναι αντίστοιχα ο πρώτος και ο δεύτερος πιο επικίνδυνος καλλιτέχνης που μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο.

Η Surfshark χρησιμοποίησε έναν ανιχνευτή κακόβουλου λογισμικού στην αναζήτηση των ονομάτων των πιο δημοφιλών καλλιτεχνών της μουσικής για να διαπιστώσει πόσα αποτελέσματα παραπέμπουν σε επικίνδυνες ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να μολύνουν τον υπολογιστή σας με κακόβουλο λογισμικό, καθώς και για να δώσουν πρόσβαση στο σύστημα του υπολογιστή σας σε χάκερ.

Με βάση τα ευρήματά της, ο Eminem, ο Justin Bieber και η Ariana Grande συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των πιο επικίνδυνων καλλιτεχνών στη μηχανή αναζήτησης της Google. Στην υπόλοιπη πρώτη δεκάδα, κατά σειρά, βρίσκονται ο Chris Stapelton, ο Drake, ο Ed Sheeran, η Doja Cat και οι Twenty One Pilots.

Η μελέτη εξέτασε επίσης τα πιο επικίνδυνα τραγούδια στο Google, με το «Industry Baby» του Lil Nas X και του Jack Harlow να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Η Dua Lipa εμφανίζεται στην τρίτη και τέταρτη θέση, με το «Levitating» και το «Cold Heart» με τον Elton John, αντίστοιχα.

Άλλα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο top 10 των πιο επικίνδυνων αναζητήσεων για τον υπολογιστή σας είναι το «Need to Know» της Doja Cat στην έκτη θέση, το «Stay» των The Kid LAROI και Justin στην έβδομη, το «That’s What I Want» του Lil Nas X στην όγδοη και το «good 4 u» της Olivia Rodrigo στη δέκατη.

Η Surfshark προτείνει ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε κάθε σύνδεσμο που πατάτε όταν αναζητάτε στο Google αυτούς τους διάσημους ή τα τραγούδια τους.

«Οι χάκερ προσπαθούν να παρασύρουν τους χρήστες του διαδικτύου να επισκεφθούν ιστοσελίδες ή να κάνουν κλικ σε συνδέσμους λήψης που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλο λογισμικό», προειδοποιεί η εταιρεία.

Επίσης, προσθέτει ότι επειδή «περισσότεροι από το ένα τρίτο των καταναλωτών μουσικής εξακολουθούν να κάνουν πειρατεία μουσικής», οι χάκερ θα «χρησιμοποιήσουν συνδέσμους λήψης mp3 για να παρασύρουν τους χρήστες του διαδικτύου σε κακόβουλο λογισμικό».