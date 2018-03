Το «Can’t Deny Me» είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρίας που περιέχει περισσότερες από μία παραπομπές στο Trump και μοιράστηκαν με τα μέλη του Ten Club.

Μετά την εμφάνιση του Eddie Vedder στη βραδιά των Oscar, όπου το icon της Grunge τραγούδησε το «Room at the top» του Tom Petty για το αφιέρωμα In memoriam, οι Pearl Jam επιστρέφουν με ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Can’t Deny Me».

Το συγκρότημα μοιράστηκε το τραγούδι μόνο με μέλη του Ten Club και δημοσίευσε ένα μικρό teaser 25 δευτερολέπτων στο Twitter. Μετά το λανσάρισμα – που συνέπεσε με τα 55α γενέθλια του μπασίστα Jeff Ament – το κομμάτι έκανε πρεμιέρα στο Pearl Jam Radio του Sirius XM.

Το «Can’t Deny Me» είναι το πρώτο πρωτότυπο κομμάτι που κυκλοφόρησαν οι Pearl Jam μετά το δέκατο στούντιο άλμπουμ τους, «Lightning Bolt», που είχε κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2013. Νωρίτερα είχαν κυκλοφορήσει το Obey The Law Of The Heart για το soundtrack της ταινίας Basmati Blues. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες πληροφορίες για το τραγούδι: δεν είναι ξεκάθαρο αν ανήκει σε μια σειρά μεμονωμένων single από τους Pearl Jam ή αν πρόκειται για ένα τραγούδι από το επόμενο άλμπουμ τους.

Το σύντομο κλιπ στο twiiter συνοδεύτηκε από ένα σύντομο animation που δείχνει μια διαμαρτυρία σε εξέλιξη, με το Pearl Jam γραμμένο σε γκράφιτι και το «Can’t Deny Me» γραμμένο με κόκκινα γράμματα σε ένα πλακάτ που κρατά μια νεαρή γυναίκα.

Πρόκειται για ένα πολιτικά φορτισμένο κομμάτι που βλέπει τον Eddie Vedder να εκτοξεύει κάποιες βολές στον Πρόεδρο Trump: “The higher, the farther, the faster you fly / You may be rich but you can’t deny me / Got nothing, got nothing but the will to survive / You can’t control and you can’t deny me,” και πάλι “Watch as the roots take hold / the country you are representing / critical condition”.

Την επόμενη εβδομάδα, οι Pearl Jam θα ξεκινήσουν περιοδεία στη Νότια Αμερική. Στη συνέχεια, θα έρθουν στην Ευρώπη στα μέσα Ιουνίου, με την πρώτη συναυλία στο Άμστερνταμ στις 12 του μήνα. Από εκεί, θα ταξιδέψουν στην γηραιά ήπειρο, δίνοντας δύο παραστάσεις στο O2 Arena του Λονδίνο και σε διάφορα φεστιβάλ. Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί στο NOS Alive στην Πορτογαλία.