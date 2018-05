Το «High Hopes» των Panic! At The Disco είναι ένα upbeat τραγούδι με ενθαρρυντικά μηνύματα.

Οι Panic! At The Disco μοιράζονται το «High Hopes», το τρίτο single από το πολυαναμενόμενο, έκτο άλμπουμ τους, το «Pray For The Wicked».

Ο δίσκος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 22 Ιουνίου μέσω της Fueled By Ramen / DCD2 Records και είναι ήδη διαθέσιμος για προ-παραγγελία.

Το «Pray For The Wicked» έχουν προμηνύσει τα τραγούδια «Say Amen (Saturday Night)» και «(Fuck A) Silver Lining», τα οποία κυκλοφόρησαν μαζί στα τέλη του περασμένου Μαρτίου.

Το «High Hopes» ακούγεται στη διαφημιστική εκστρατεία του Εθνικού Πρωταθλήματος Χόκει (NHL) της Βόρειας Αμερικής, ενόψει της τελικής φάσης «Stanley Cup Finals», που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 28 Μαΐου.

Ο upbeat ήχος του τραγουδιού και τα ενθαρρυντικά μηνύματα που περνούν οι Panic! At The Disco είναι η κατάλληλη επιλογή γι’ αυτήν την περίσταση.

«Πέρασα πολύ καιρό που δεν έβαζα τις προσδοκίες μου αρκετά υψηλά, ανησυχώντας για το πώς θα μοιάζει η αποτυχία», έγραψε ο Brendon Urie για το «High Hopes».

«Έφτασα σε ένα σημείο όπου συνειδητοποίησα έπρεπε να στοχεύω ψηλά και να αποτυγχάνω, να αποτυγχάνω και να αποτυγχάνω ώστε να συνεχίσω να μεγαλώνω. Αυτό το τραγούδι είναι για όλους εσάς που με βοηθήσατε να τα κάνω όλα. Σας ευχαριστώ.»

Οι Panic! At The Disco θα γιορτάσουν την κυκλοφορία του άλμπουμ «Pray For The Wicked» με μία περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα ξεκινήσει στις 11 Ιουλίου από τη Μινεάπολη και θα επισκεφθεί μεγάλες πόλεις πριν καταλήξει στη «γενέτειρα» της μπάντας, το Λας Βέγκας.