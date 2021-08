Οι Motörhead συγκεντρώνουν στη συλλογή «Everything Louder Forever» τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους

Η πρώτη συλλογή που καλύπτει ολόκληρη την πορεία των Motörhead.

Οι Motörhead θα κυκλοφορήσουν στις 29 Οκτωβρίου ένα σετ με τίτλο «Everything Louder Forever – The Very Best Of» που καλύπτει ολόκληρη την καριέρα τους.

Το άλμπουμ κορυφώνει τις απόλυτες συλλογές των πιο δυνατών τραγουδιών των Motörhead και είναι η πρώτη συλλογή που καλύπτει ολόκληρη την καριέρα τους.

Το «Everything Louder Forever» θα είναι διαθέσιμο από την BMG Rights Management σε 2 CD, 2 LP και 4 LP.

Οι εκδόσεις διπλού CD και τετραπλού LP θα περιλαμβάνουν 42 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Ace of Spades», «Killed By Death», «Overkill», «I’m So Bad (Baby I Don’t Care)», «The Game» και άλλα. Το σετ 2 LP θα περιλαμβάνει 22 τραγούδια σε gatefold συσκευασία.

Οι Motörhead είναι η πραγματική ενσάρκωση της rock n’roll υπερβολής.

Είναι ναι ένα υβρίδιο rock, punk και heavy metal παιγμένο με αμείλικτη, ωστικότατη δύναμη. Οι Motörhead είναι μία δύναμη της φύσης και άλλαξαν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων με την προσέγγισή τους στη ζωή και τη μουσική.

Με μπροστάρη σε όλη την καριέρα τους τον Ian «Lemmy» Kilmister, οι Motörhead κυκλοφόρησαν 22 studio albums κατά τη διάρκεια των 40 ετών της πορείας τους. Διαθέτουν στο ενεργητικό τους δίσκους που κατέκτησαν τα charts, ένα βραβείο Grammy και 15 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Το τραγούδι τους – σήμα κατατεθέν τους, «Ace Of Spades», αποτύπωσε τέλεια όλα τα σπουδαία στοιχεία του hard rock, του heavy metal και του punk, υπερβαίνοντας κάθε μουσικό όριο.

Τίποτα δεν ήταν πιο σκληρό, τίποτα δεν ήταν πιο γρήγορο και σίγουρα τίποτα δεν ήταν πιο δυνατό από τους Motörhead. Όποιος αμφισβητεί αυτό το γεγονός δεν χρειάζεται να κοιτάξει μία οποιαδήποτε heavy metal συναυλία και να εντοπίσει ένα μπλουζάκι ή ένα μπουφάν με το σήμα των Motörhead.

Οι Motörhead έχουν γίνει πραγματικά ένας τρόπος ζωής για αρκετές γενιές ροκάδων, μεταλλάδων, punks, μηχανόβιων, αθλητών, επαναστατών, αποκλεισμένων και ελεύθερων πνευμάτων σε όλο τον κόσμο.

Λίγες μπάντες στη σύγχρονη ιστορία μπορούν να ενεργοποιήσουν άμεσα την αδρεναλίνη των θαυμαστών τους μουσικής με τον τρόπο που μπορούν Motörhead, οι οποίοι άλλαξαν την πορεία του hard rock για πάντα.

Το tracklist της συλλογής

CD 1

1. Overkill

2. We Are Motorhead

3. Snaggletooth

4. Rock It

5. Orgasmatron

6. Brotherhood Of Man

7. In The Name Of Tragedy

8. Bomber

9. Sacrifice

10. The Thousand Names Of God

11. Love For Sale

12. Killed By Death

13. I’m So Bad (Baby I Don’t Care)

14. Smiling Like A Killer

15. Sharpshooter

16. Queen Of The Damned

17. Keys To The Kingdom

18. Cradle To The Grave

19. Lost Johnny

20. The Game

CD 2

1. Ace Of Spades (40th Anniversary Master)

2. Burner

3. Stone Dead Forever

4. Bad Woman

5. Just Cos You Got The Power

6. Stay Out Of Jail

7. No Class

8. I Am The Sword

9. The Chase Is Better Than The Catch

10. God Save The Queen

11. R.A.M.O.N.E.S. (2006 Version)

12. Iron Fist

13. Rock Out

14. Dirty Love

15. Shine

16. Overnight Sensation

17. On Your Feet Or On Your Knees

18. I Ain’t No Nice Guy

19. Sucker

20. 1916

21. Choking On Your Screams

22. Motorhead