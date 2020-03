Οι ΜΕΛΙSSES βοηθούν τα νοσοκομεία της χώρας μέσα από το νέο video clip τους

View this post on Instagram

READ PLEASE🙏🏻 Γεια χαρά σε όλους . Έστησα κάμερα και φώτα στο σπίτι και είπα να γυρίσω το κλιπ του «Μισή Καρδιά» σε μια homemade version, λόγω της κατάστασης. Όποιος videographer-cinematographer επαγγελματίας ή μη, έχει όρεξη και θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το project , μπορεί να στείλει με YouTube unlisted link ή μέσω dropbox υλικό αμοντάριστο, χωρίς ήχο, που θα «έδενε» με την αισθητική του παραπάνω βίντεο και στο τέλος θα μοντάρω ένα video με τις πιο ταιριαστές συμμετοχές. Όσων τα footages χρησιμοποιηθούν στο τελικό μοντάζ, θα αναγραφούν τα ονόματά τους στα credits. Eπίσης αποφασίσαμε , ως ΜΕΛΙSSES, αντί αμοιβής, να προσφέρουμε το ποσόν των 5.000 ευρώ για τις ανάγκες των νοσοκομείων για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά δημιουργικά μυαλά εκεί έξω που θέλουν να «ξεσκουριάσουν» λίγο αυτές τις μέρες και να προσφέρουν το χρόνο τους για καλό σκοπό. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει μαζί με τα links που θα στείλουν να αναγράψουν : ONOMA-EΠΩΝΥΜΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Παρακαλώ η δημιουργικότητα να περιοριστεί ΕΝΤΟΣ σπιτιού αλλά αν υπάρχει stock από εξωτερικά πλάνα προ-απαγόρευσης, επίσης θα γίνουν δεκτά. Περιμένουμε τις ιδέες σας ,στο email: melissesfootage@gmail.com , μέχρι την Παρασκευή 27/3 στις 18.00 . *το υλικό να είναι κατά προτίμηση HD ή ακόμα καλύτερα 4Κ #menoumespiti