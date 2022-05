Οι Måneskin ανακοινώνουν το νέο single «Supermodel»

Οι Måneskin ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου single με τίτλο «Supermodel».

Το συγκρότημα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία και ένα σύντομο βίντεο που δείχνει ένα λιτά ντυμένο άτομο να επιπλέει σε καταγάλανα νερά. Στη συνέχεια, έκανε μια ανάρτηση με την ίδια εικόνα, αυτή τη φορά με τη λεζάντα: «Supermodel. Νέο single. Κυκλοφορεί στις 13 Μαΐου».

Το τελευταίο single των Måneskin ήταν το εκρηκτικό «MAMMAMIA», που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2021.

Το «Supermodel» θα κυκλοφορήσει μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision του 2022 και οι Måneskin αναμένεται να παρουσιάσουν το νέο τραγούδι στη διοργάνωση στο Τορίνο της Ιταλίας.

Οι Måneskin, οι οποίοι αποτελούνται από τους Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio και Thomas Raggi, σημείωσαν διεθνή επιτυχία μετά τη νίκη τους στην Eurovision του 2021 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας με το τραγούδι τους «Zitti e Buoni».

Εν τω μεταξύ, το συγκρότημα πρόκειται να ξεκινήσει αργότερα φέτος την περιοδεία «Loud Kids Get Louder», στο πλαίσιο της οποίας θα δώσει συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Måneskin ανέβηκαν επίσης πρόσφατα για πρώτη φορά στη σκηνή του «Coachella», όπου παρουσίασαν τις επιτυχίες τους, μεταξύ των οποίων το «Zitti E Buoni», τη διασκευή τους στο «Beggin» και μια νέα διασκευή του «Womanizer» της Britney Spears.

Σε δήλωσή τους, οι Måneskin ανέφεραν: «Η περιοδεία “Loud Kids Get Louder” θα είναι στην πραγματικότητα την πρώτη μας headline περιοδεία στη Βόρεια Αμερική».

«Όλες οι επαναπρογραμματισμένες ευρωπαϊκές συναυλίες μας σε κλειστούς χώρους έχουν αναβαθμιστεί λόγω της ζήτησης και έχουμε προσθέσει μερικές νέες ημερομηνίες για όλους εσάς που χάσατε την ευκαιρία να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας», συνέχισαν.

«Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε για την κατανόηση που δείξατε κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς περιόδου καθώς τα καταφέραμε. Ξέρουμε ότι περιμένατε υπομονετικά αυτή την ανακοίνωση και αισθανόμαστε πολύ ευγνώμονες προς όλους τους αγαπημένους μας θαυμαστές για την αγάπη, την υποστήριξη και την κατανόησή σας», σχολίασαν.

«Μας λείψατε και μας έλειψαν οι συναυλίες και ανυπομονούμε να παίξουμε ξανά για όλους εσάς!», τόνισαν.

Οι Måneskin είχαν αναβάλει την περιοδεία τους λόγω προβλημάτων με τη χωρητικότητα των χώρων πραγματοποίησης συναυλιών που σχετίζονταν με την πανδημία του COVID-19.

