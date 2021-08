Οι Little Mix γράφουν ιστορία στα βρετανικά charts

Ένα σπουδαίο ορόσημο για τις Little Mix.

Οι Little Mix έγιναν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα στην ιστορία που έχει βρεθεί για 100 εβδομάδες συνολικά στο Top 10 του Επίσημου Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την ίδια εβδομάδα που αποκαλύφθηκαν τα κέρινα ομοιώματα του γκρουπ στο εμβληματικό μουσείο «Madame Tussauds», η συνεργασία των Little Mix με τους Galantis και τον David Guetta στο τραγούδι «Heartbreak Anthem» ανέβηκε στο No. 7 του Ηνωμένου Βασιλείου, χαρίζοντας στο συγκρότημα ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ.

Η Leigh-Anne Pinnock των Little Mix γιόρτασε το ορόσημο ευχαριστώντας τους θαυμαστές του συγκροτήματος με δήλωσή της στη βρετανική Επίσημη Εταιρεία των Charts (OCC): «Ουάου! Είναι καταπληκτικό και δεν θα το είχαμε κάνει χωρίς εσάς. Δεν σταματάτε ποτέ να μας εντυπωσιάζετε. Είστε απίστευτοι και δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς εσάς. Ευχαριστούμε».

Οι Little Mix διέθεταν το ρεκόρ για το γυναικείο συγκρότημα τις περισσότερες εβδομάδες συνολικής παρουσίας στο Top 10 του Επίσημου Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου πριν επιτύχουν το ορόσημο των 100 εβδομάδων.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με τα γυναικεία συγκρότημα με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο Top 10 των βρετανικού chart για τα singles εντοπίζονται οι Girls Aloud με 61 εβδομάδες στο Top 10, ακολουθεί στην τρίτη θέση το εμβληματικό γκρουπ The Supremes με 59 εβδομάδες, στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Sugababes με 57 εβδομάδες και την πεντάδα συμπληρώνουν οι Spice Girls με 50 εβδομάδες.

Οι Little Mix έχουν στο ενεργητικό τους 18 singles που έχουν εμφανιστεί στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου και πέντε singles που έχουν κατακτήσει το No. 1, με πιο πρόσφατο το «Sweet Melody» τον περασμένο Ιανουάριο.

Το «Sweet Melody» είναι επίσης το τραγούδι των Little Mix με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Top 10 των βρετανικών charts (13 εβδομάδες), ενώ ακολουθούν το «Shout Out To My Ex» και η συνάντηση με τους CNCO στο «Reggaeton Lento», τα οποία έχουν εμφανιστεί από 11 εβδομάδες το καθένα στο Top 10 της κατάταξης.

Οι Little Mix αναμένεται να επεκτείνουν σύντομα το ρεκόρ τους και να ξεπεράσουν τις 100 εβδομάδες παρουσίας στο Top 10 του Επίσημου Singles Chart, καθώς η ολοκαίνουργια συνεργασία τους με την Anne-Marie στο τραγούδι «Kiss My (Uh Oh)» από το νέο άλμπουμ της «Therapy» έκανε ντεμπούτο στο No. 17 και προβλέπεται να κερδίσει θέσεις τις επόμενες εβδομάδες.